Конкурент YouDo ищет 200 миллионов для создания собственной ИТ-системы

Российский стартап «Хоум Ассист», предлагающий бытовые услуги по подписке, намерен привлечь инвестиции на 200 млн руб. Средства нужны для разработки собственного ИТ-решения для клиентов и мастеров. В компании уверены, что традиционные маркетплейсы не могут в полной мере реализовать потребности клиентов в части бытовых услуг.

«Хоум Ассист» ищет инвестиции

Стартап «Хоум Ассист», предлагающий бытовые услуги по подписной модели, ищет инвесторов с суммой вложения 200 млн руб. Об этом основатель проекта Михаил Тулин объявил в ходе питч-сессии «Стартап культура: создаем будущее вместе».

Для чего нужен «Хоум Ассист»

«Хоум Ассист» конкурирует с маркетплейсами в сфере бытовых услуг: Avito, YouDo, Profi.ru, «Яндекс.Услуги», «Сбер.Услуги» и др. Тулин уверен, что маркетплейсы не решают всех проблем пользователей: необходимо потратить время на поиск исполнителей, отсутствует гарантия качественного оказания услуг, также не всегда происходит прозрачное ценообразование.

«Хоум Ассист» предлагает комплексный подход: подписка на регулярные и оперативные услуги бытовой помощи с гарантированной ценой, качеством и комфортом. Услуга «Чекап жилья» предполагает диагностику и вызов мастера до 10 раз в год.

Фото: «Хоум Ассист» «Хоум Ассист», предлагающий бытовые услуги по подписке, намерен привлечь инвестиции на 200 млн рублей для разработки создания ИТ-решения для клиентов и мастеров

Услуга «Любой мастер на дом» предполагает выезд любого мастера три раза в год. Услуга «Сезонное мытье окон» предполагает мойку любых окон два раза в год. Также есть услуги техобслуживания жилья (профилактика всех узлов и техники на год), «Кондиционер под ключ» (подбор, монтаж и годовое обслуживание), замена картриджей фильтров воды (обслуживание любых фильтров три раза в год). В розницу стоимость обслуживания составляет от 10-15 тыс. руб. в год до 40 тыс. руб. в год (предполагает более высокие стандарты обслуживания и юридические консультации).

Продажа услуг через партнеров

Компания использует подписочную B2B2C модель. Подписку на услуги компании можно приобрести не только напрямую, но и в рамках пакетных предложений от компаний из других сфер: банков, страховых компаний, застройщиков и агентств недвижимости, ритейлеров мебели и бытовой техники, поставщиков коммунальных услуг, управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), телеком-операторов.

Партнерами «Хоум Ассист» являются «ОТП банк», ПСБ, Россельхозбанк, «Домопульт», «Мособлеирц», ГК «Самолет», MR Group и др. Например, полис страхования жилья от «Росгосстрах» стоит 3,5 тыс. в год, в него включены базовые услуги «Хоум Ассист». Стоимость в агентском канале дешевле, так как не всегда подобного рода подписчики пользуются соответствующими услугами. Также возможна корпоративная подписка для сотрудников.

В качестве примера Тулин приводит зарубежные подписочные сервисы в сфере бытовых услуг: Angi (выручкам за 2021 г. - $1,68 млрд), Frontdoor ($,16 млрд), HomeServe ($1,43 млрд).

Российский рынок бытовых услуг

Российский рынок бытовых услуг выходит «из тени» благодаря активной цифровизации. Объем рынка составляет 66 млн домохозяйств, 20 млн заказов в год, в денежным выражении это 49 млрд руб. в год. «Хоум Ассист» может занять до 10% данного рынка – то есть до 4,9 млрд руб.

Возможности MySQL и PostgreSQL: взгляд инфраструктурного провайдера Маркет

Сейчас у компании 1,5 млн клиентов, более 4 тыс. исполнителей, за 2023 г. было совершено более 3 тыс. выездов на дом. Индекс потребительской лояльности (NPS) составляет 93%.

Инвестиции, которые планирует привлечь компании (200 млн руб.), в первую очередь пойдут на капитальные расходы (71% от объем инвестиций): разработка собственного ИТ-решения для клиентов и мастеров, а также на открытие филиалов. 24% от объем привлеченных инвестиций пойдет на маркетинг, 5% – на увеличение фонда оплаты труда.