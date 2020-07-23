«Беру» предложил клиентам установку бытовой техники

Маркетплейс «Беру» вместе с «Яндекс.услугами» запустил пилотный проект по установке крупногабаритной техники. Услуга доступна клиентам из Москвы и Подмосковья.

Чтобы заказать установку, надо при оформлении заказа на сайте маркетплейса выбрать опцию «Мне нужна помощь мастера». После оформления информация о заказе передается партнеру «Яндекс.услуг», который связывается с клиентом, уточняет детали по заказу и согласовывает дату визита мастера. Установка техники оплачивается наличными на месте, после оказания услуги. Мастер составляет акт об оказании работ и выдает чек. На работу мастера действует гарантия 1 год. Если в ходе установки оказалось, что техника бракованная, то клиент не платит за выезд сотрудника.

«Клиенту важно получать в онлайне полный спектр услуг, к которому он привык в традиционных магазинах, в том числе по установке техники квалифицированным мастером, поэтому мы работаем не только над расширением ассортимента, но и над предоставлением дополнительных услуг. Сейчас мы запустили первый тестовый проект, который реализуем с партнером из экосистемы “Яндекса” – “Яндекс.услугами”. На основании результатов эксперимента мы будем принимать дальнейшее решение о масштабировании проекта», — сказал Алексей Журба, директор по продуктам маркетплейса «Беру».

Услуга работает для следующих категорий товаров: кондиционеры, водонагреватели, измельчители, вся встроенная бытовая техника (духовые шкафы, варочные панели, холодильники, морозильники, винные шкафы), встроенные и отдельно стоящие посудомоечные машины, стиральные и сушильные машины. Цены на услуги колеблются в диапазоне от 1100 руб. до 10 тыс. руб. за установку мощного кондиционера.