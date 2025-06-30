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Росреестр с 2024 г. добился блокировки 130 сайтов-двойников, осуществлявших незаконный оборот сведений из ЕГРН

Росреестр с начала 2024 г. совместно с органами прокуратуры добился блокировки в общей сложности 130 сайтов-двойников ведомства и сайтов-двойников картографического сервиса «Публичная кадастровая карта», осуществляющих незаконную продажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«Ведомство активно сотрудничает с контрольно-надзорными и судебными органами, чтобы организовать комплексные мероприятия по борьбе с теневым рынком продажи сведений из ЕГРН. Начиная с 2024 г., мы усилили работу по блокировке сайтов-двойников картографического сервиса «Публичная кадастровая карта», где предлагаются дополнительные платные услуги по продаже сведений ЕГРН. При этом высок риск получения заинтересованным лицом недостоверных сведений и их неверного отображения на копии публичной кадастровой карты. В целом в результате совместной работы с правоохранительными органами заблокировано 130 незаконных интернет-ресурсов, среди которых 86 сайтов-двойников Росреестра и 44 сайта-двойника Публичной кадастровой карты», – сказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Также, по его словам, ведется активная работа по блокировке Telegram-каналов, занимающихся незаконной продажей выписок из ЕГРН и персональных данных собственников объектов недвижимости. В настоящее время в Прокуратуру Москвы направлена информация о необходимости проведения проверочных мероприятий в отношении 12 таких Telegram-каналов.

В рамках мониторинга популярных магазинов мобильных приложений обнаружено семь приложений-двойников Росреестра. Информация о них направлена в надзорное ведомство для дальнейшей блокировки.

Также Росреестр взаимодействует с поисковыми системами «Google», «Яндекс», Mail.ru, «Рамблер», а также маркетплейсами «Авито» и «Яндекс Услуги», чтобы исключить размещение контекстной рекламы услуг и объявлений о продаже выписок из ЕГРН.

Особое внимание уделяется социальной сети «ВКонтакте», где проводится регулярный мониторинг на предмет выявления сообществ, предлагающих услуги по продаже выписок.

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Предоставление выписок из ЕГРН сторонними лицами противоречит законодательству, создает предпосылки к мошенничеству и нарушает права собственников объектов недвижимости. Официальными источниками получения выписок из ЕГРН являются: сайт Росреестра; сайт ППК «Роскадастр»; региональные порталы государственных и муниципальных услуг; единая система межведомственного электронного взаимодействия; портал госуслуг; многофункциональные центры (МФЦ); единая информационная система нотариата.

За организацию незаконной деятельности по оказанию услуг по предоставлению выписок из ЕГРН предусмотрена административная ответственность.

В декабре 2024 г. по инициативе Росреестра впервые были заблокированы 13 Telegram-каналов, занимавшихся продажей данных из ЕГРН.

Также в 2021 году был принят закон, запрещающий создание и функционирование сайтов и мобильных приложений, через которые предоставляются сведения из ЕГРН в виде выписок. Данный запрет не затрагивает профессиональных участников рынка, использующих данные ЕГРН для подготовки аналитических материалов об объектах недвижимости (части 24-27.1 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).

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