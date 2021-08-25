Модульбанк запустил сервис размещения рекламы на базе «Яндекс.Бизнеса»

Модульбанк запустил сервис, который дает предпринимателям возможность размещать рекламу на ресурсах «Яндекса» и Google прямо из личного кабинета банка без сложных настроек объявлений.

Сервис доступен на базе рекламной подписки от «Яндекс.Бизнеса», он интегрирован на сайт банка через API и позволяет продвигать бизнес, не погружаясь в настройки рекламы. Нужно заполнить карточку организации, и рекламная кампания создастся автоматически.

Алгоритмы «Яндекса» сами определяют, на каких ресурсах лучше разместить рекламу: в результатах поиска, рекламной сети «Яндекса» или Google, в «Яндекс.Картах», «Яндекс.Услугах», т.д. Стоимость подписки индивидуальна и зависит от нескольких параметров, в том числе от конкурентной среды.

Всем новым клиентам «Яндекс.Бизнес» дарит скидку 5000 руб. на первый запуск рекламной кампании. Скидка не изменит рекламный бюджет, клиент просто заплатит меньше. Модульбанк вернет 5% от бюджета в качестве кэшбэка при каждом пополнении рекламного кабинета «Яндекс.Бизнеса» в течение всего времени работы кампаний.

«Не все предприниматели имеют возможность нанимать специалистов по настройкам рекламных объявлений. Сервис рекламной подписки поможет предпринимателю стартовать кампанию, даже если он не знает, с чего начать», – говорит Павел Семенов, член правления Модульбанка.

«Для роста любому бизнесу нужны клиенты. И самый очевидный способ увеличить их количество — запустить рекламу. Но часто запуск онлайн-рекламы похож на пульт управления космическим кораблем. И не все предприниматели сами могут во всем разобраться. А у кого-то на это просто не хватает времени. Для них мы и сделали Рекламную подписку от «Яндекс.Бизнеса». Простой инструмент для автоматического запуска рекламы на площадках», – говорит Роман Чернин, руководитель сервисов для малого бизнеса «Яндекса».