Мотив НТ Мотив Нейроморфные Технологии
Мотив НТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Духвалов Андрей 25 3
|Панченко Константин 1 1
|Канглер Валерий 1 1
|Шубаев Артур 2 1
|Ефремов Андрей 11 1
|Лаврентьев Андрей 4 1
|Катомин Михаил 1 1
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