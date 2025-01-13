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Мотив НТ Мотив Нейроморфные Технологии



13.01.2025 Программно-аппаратную платформу для разработки решений на основе нейроморфных технологий выложили в открытый доступ 1
30.10.2023 «Касперский» разработал «нейроморфные» чипы, моделирующие работу человеческого мозга 1
05.06.2023 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2022 года 1
18.10.2022 «Лаборатория Касперского» запускает платформу для создания решений на основе нейроморфных технологий 1
20.06.2022 «Касперский» вложил десятки миллионов в российские нейроморфные процессоры 3

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Мотив НТ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Технологии Будущего 149 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 14 1
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NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 76 3
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