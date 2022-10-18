«Лаборатория Касперского» запускает платформу для создания решений на основе нейроморфных технологий

«Лаборатория Касперского» совместно с «Мотив-НТ» представила программно-аппаратную платформу нейроморфного машинного обучения Kaspersky Neuromorphic Platform (KNP). Платформа предназначена для обучения нейронных сетей, исследований в области нейроморфного искусственного интеллекта (ИИ), создания и запуска решений на основе систем ИИ следующего поколения. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Основные компоненты платформы — пакет для разработки и исследования импульсных нейронных сетей (SNN Framework) и нейроморфный процессор «Алтай» для аппаратной реализации исполнения нейронных сетей. На платформе можно создавать и обучать нейронные сети, мониторить их работу, создавать программные и программно-аппаратные решения для нейроморфных систем ИИ, дообучать разработанные модели сетей на вновь поступающих данных, масштабировать модели сетей в зависимости от сложности решаемых задач. Планируется, что платформа будет открытой и ее смогут использовать разработчики в соответствующей области.

Платформа Kaspersky Neuromorphic Platform работает с импульсными нейронными сетями. В них нейроны асинхронно обмениваются короткими импульсами в ответ на стимулы, а в остальное время межнейронные связи неактивны и не потребляют энергию. К тому же в таких системах память и функциональное устройство, моделирующее поведение нейрона, составляют единое целое. Благодаря этому нейроморфная архитектура позволяет существенно снизить энергозатраты, которые возникают из-за физического разделения памяти программы и данных. Аппаратные решения, предназначенные для работы импульсных нейронных сетей, потребляют в 1000 раз меньше энергии, чем традиционные искусственные сети для тех же задач при их работе на центральных (CPU) и графических (GPU) процессорах.

Основными областями внедрения нейроморфных систем искусственного интеллекта могут уже в ближайшее время стать интернет вещей, беспилотные системы, человеко-машинное взаимодействие (VR/AR, речевые интерфейсы, распознавание речи), носимые устройства, робототехника, автоматическое выявление аномалий в сложных технологических процессах.

«Запуск платформы Kaspersky Neuromorphic Platform — важный шаг на пути развития инструментов для работы с технологиями искусственного интеллекта нового поколения. Нейроморфные технологии — это перспективная альтернатива существующим сегодня ресурсоемким технологиям машинного обучения. За счет энергоэффективности и высокой адаптивности они позволят не только снизить издержки, но и повысить производительность существующих высокотехнологичных решений. Мы также ожидаем, что развитие таких систем уже в ближайшем будущем будет способствовать появлению новых сценариев применения искусственного интеллекта и появлению принципиально новых типов устройств на его основе. Как компания-новатор, “Лаборатория Касперского” продолжит развивать технологии будущего, в том числе за пределами классической кибербезопасности», — отметил Андрей Духвалов, директор департамента перспективных технологий «Лаборатории Касперского».

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«Мотив-НТ» — компания-разработчик первого российского нейроморфного процессора «Алтай», предназначенного для аппаратного исполнения импульсных нейронных сетей (SNN). Основное направление деятельности компании — прикладные исследования, разработка и коммерциализация решений, использующих нейроморфные алгоритмы и нейроморфное оборудование. В числе преимуществ таких решений высокая производительность, небольшие размеры, неограниченная масштабируемость и высокая отказоустойчивость.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 240 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.