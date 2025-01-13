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Программно-аппаратную платформу для разработки решений на основе нейроморфных технологий выложили в открытый доступ

Сибирские разработчики «Мотив НТ» опубликовали open source код для разработки импульсных нейронных сетей, их обучения и использования. Это позволит протестировать новые возможности искусственного интеллекта для решения широкого спектра задач. Об этом CNews сообщили представители «Мотив НТ».

KNP-платформа состоит из пакета программ и эмулятора нейроморфного процессора AltAI, которые позволяют проводить прикладные исследования и реализовывать решения по распознаванию и анализу информации, поступающей с цифровых и аналоговых устройств (изображений, звука, 3D-моделей и тактильных данных). На основе технологий возможно создавать системы, способные в реальном времени самообучаться и адаптироваться к новым условиям по принципам работы нейронных сетей головного мозга.

Технологии нейроморфного машинного обучения, которые лежат в основе KNP, относятся к области перспективных разработок, которые будут востребованы в производственном секторе (предиктивная аналитика), робототехнике, человеко-машинном взаимодействии (VR/AR, речевые интерфейсы, распознавание речи) и беспилотном транспорте. Открытый доступ к платформе позволит ускорить процесс изучения и практического использования возможностей искусственного интеллекта.

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Энергия ИИ

Рекордный спрос на вычислительные системы, возникший в последние годы, в том числе вследствие появления больших языковых моделей (LLM), приводит к удорожанию стоимости обучения нейронных сетей классическими методами и необходимости поиска энергоэффективных технологий.

Валерий Канглер, технический директор «Мотив НТ»: «Платформа работает на нейроморфном процессоре AltAI, обеспечивающем баланс между производительностью, энергопотреблением и размерами устройства. Энергопотребление чипов AltAI как минимум в тысячу раз меньше, чем у классических ускорителей нейронных сетей. Это принципиально важный момент для развития технологий искусственного интеллекта и рынка микроэлектроники в России. В данный момент мы заканчиваем разработку третьего поколения процессора и готовимся к изготовлению его пилотной партии».

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