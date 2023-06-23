Студент из Санкт-Петербурга разработал магнитные передачи для автопрома

Студент четвертого курса Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) Данил Тарицын с разработкой инновационных магнитных передач вместо традиционных механических стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап», который проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Механические передачи «вращают» привычный нам мир со времен изобретения гончарного круга (4000 лет до н.э.). Они присутствуют практически во всех окружающих нас механизмах. Передачи могут быть зубчатые, цепные, ременные, и у всех у них есть один недостаток – трение снижает их эффективность, повышает износ, приводит к вибрации и шуму.

Для решения задачи по сокращению до минимума физического взаимодействия деталей, Данил Тарицын вместе с коллегами решил использовать постоянные магниты.

«Проще всего объяснить, как это работает, если представить, что вместо зубцов на вращающихся частях механизма мы располагаем магниты. За счет взаимного притяжения «северного» и «южного» полюсов возникает сила, которая без физического контакта «связывает» детали между собой. И этого достаточно, чтобы передать крутящий момент большой мощности», – сказал Данил Тарицын.

Технология предполагает использование так называемых неодимовых магнитов. Они создаются из сплава неодима, бора и железа. Среди основных характеристик: высокая сила магнитного поля и способность сохранять магнетизм долгие годы. Подобные свойства позволяют создать компактное сцепление.

В данный момент технология обкатывается на компрессорах и вентиляторах, но у нее большие перспективы. Российские железные дороги станут одним из первых заказчиков: рассмотрение проекта в локомотивном подразделении уже ведется.

И все же идея стартапа – в массовом внедрении. «Локомотивы – это важный стартовый элемент проекта. Передача может быть применена в приводе электровозов и электричек, но основной коммерческий эффект – в переносе технологии на наземный транспорт. Речь о грузовиках, автобусах и даже обычных автомобилях. На первом этапе мы не предполагаем собирать сами детали, а будем готовить по заказу клиента документацию, готовую для передачи на завод. Позже хотим сделать свое производство», – отметил автор проекта.

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Преимущества внедрения такой технологии становятся очевидны, подсчитал Данил Тарицын. Постоянные магниты не требуют электричества, что позитивно скажется на энергоэффективности. Меньший механический износ ведет к снижению эксплуатационных затрат, а все в целом – к увеличению прибыльности транспортников.

Полученный грант на конкурсе «Студенческий стартап», авторы проекта вложили в проектирование работоспособного варианта конструкции магнитной передачи. В настоящее время завершается изготовление модели трансмиссии для экспериментального исследования.

Оператором конкурса «Студенческий стартап» является Фонд содействия инновациям. Конкурс запущен для развития предпринимательских компетенций среди студентов и проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» помогает раскрыть потенциал студентов, аспирантов и сотрудников вузов, а также создать инновационные решения и вывести их на рынок. За первый год реализации проект охватил 72 российских региона. Заработали 19 стартап-студий, более 30 тыс. студентов и сотрудников вузов прошли тренинги предпринимательских компетенций, а 170 тыс. – прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и «Предпринимательских точек кипения». Стартовала грантовая программа «Студенческий стартап», по ней в 2022 г. отобрана 1000 проектов-победителей. Победители получают по 1 млн руб. В 2023 г. планируется поддержать уже 1500 стартапов.