Дата-центр «Комплит» разместит в своем облаке проекты ПГУПС

Компания «Комплит», системный интегратор и поставщик сервисных ИТ-услуг, в рамках партнерского соглашения с Петербургским государственным университетом путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) разместит в своем дата-центре несколько новых цифровых проектов, разрабатываемых университетом. Об этом CNews сообщили представители компании «Комплит».

За последние несколько лет тенденция перевода инфраструктуры в облако стала ключевым направлением развития ИТ-ландшафта организаций. ПГУПС внедряет цифровые технологии для оптимизации образовательного процесса и управления университетом. Перевод части ИТ-систем в облачную среду позволит повысить отказоустойчивость и гибкость сервисов.

Ранее все разработки вуза осуществлялись на физических серверах, но с ростом числа и масштаба проектов появилась необходимость в расширении вычислительных мощностей. Размещение проектов в дата-центре «Комплит» обеспечит: поышение отказоустойчивости на 30% за счет работы в облачной среде с гарантированной доступностью сервисов до 99,98%; снижение затрат на обслуживание ИТ-инфраструктуры на 25% благодаря переходу от физического оборудования к облачным ресурсам; рост скорости развертывания новых проектов на 40%, что позволяет быстрее внедрять инновационные решения.

«Последние два года в университете были прорывными в области информационных технологий. Мы начали цифровую трансформацию вуза и дали старт многим проектам, таким как цифровой сервис коллективной печати, цифровые киоски, система управления информационными табло и сервис автоматизации процессов для деканата. Быстрое развитие потребовало дополнительных ресурсов, которые нам предоставил дата-центр "Комплит"», – сказал Сергей Ермаков, заведующий кафедрой «Информационные и вычислительные системы», руководитель Проектного офиса по цифровой трансформации ПГУПС.

Сотрудничество «Комплит» и ПГУПС выходит за рамки инфраструктурных решений и играет важную роль в подготовке ИТ-специалистов. Уже несколько лет компания предоставляет студентам возможность проходить стажировки, а теперь обеспечивает им доступ к современным облачным технологиям, необходимым для работы в цифровой экономике.

«Активное сотрудничество ЦОДов с ведущими вузами позволяет не только реализовать масштабные проекты, но и формировать будущих специалистов для отрасли. Переход к облачным технологиям становится стандартом для образовательных учреждений, и ПГУПС находится в числе лидеров этого процесса», – отметила Светлана Подукова, руководитель направления по развитию облачных решений дата-центра «Комплит».

Использование облачных технологий ПГУПСом также отражает общие тенденции цифровизации транспортной отрасли. По мнению представителей железнодорожного сектора, подобные инициативы способствуют развитию интеллектуальных транспортных систем, улучшению логистики и повышению безопасности перевозок.