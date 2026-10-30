Британская спецслужба годами не может подсчитать, сколько потеряла накопителей с секретной информацией

Спецслужба Великобритании по защите правительственной информации потеряла несколько тысяч USB-накопителей, внешних жестких дисков, карт памяти с секретными данными. С тех пор комиссар по следственным полномочиям каждый год спрашивает — сколько пропало информации, можно ли ее восстановить? Но ответа не получает.



Потеряли и забыли

Ежегодный отчет британского Управления комиссара по следственным полномочиям (IPCO) поднял вопрос о пропавших несколько лет назад тысяч накопителей данных, принадлежавших Центру правительственной связи GCHQ, который до сих пор не подготовил отчет по этому поводу, пишет Register.

За несколько лет GCHQ не смог не только выяснить нынешнее местонахождение носителей, но даже подсчитать, сколько именно секретной информации утрачено вместе ними. Когда именно случилась утрата не уточняется, но потеря USB-накопителей, внешних жестких дисков, карт памяти и других портативных устройств хранения данных упоминалась также в отчете IPCO за 2024 г. Их просто потеряли, хотя в ведомстве есть автоматизированная система отслеживания. Этот вопрос поднимался и в отчете за 2025 г.

«Меня по-прежнему беспокоит, что Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) до сих пор не сформировал достаточно четкого понимания масштабов, местоположения и возможности восстановления потерянных съемных носителей, которые могут содержать данные, связанные с протоколом IPA», — написал комиссар по вопросам следственных полномочий лорд Брайан Левесон (Lord Brian Leveson).

Система отслеживания не уследила

GCHQ (Government Communications Headquarters) — одна из главных спецслужб страны, занимается радиоэлектронной разведкой, защитой правительственной информации, киберзащитой. «Выводы, изложенные в отчете, были всесторонне учтены, и были предприняты все необходимые шаги для решения этой проблемы», — прокомментировал изданию ее представитель.

National Protective Security Authority United Kindom Сотрудники британских спецслужб и военные могут просто потерять носители с содержащимися на них госсекретами

Он пояснил, что система управления съемными носителями действительно была недостаточно надежной для эффективного отслеживания зарегистрированных устройств.

Новая система будет внедрена к концу года, после чего должны появиться более точные данные о количестве утраченных накопителей.



Есть и другие проблемы с секретной информацией в королевстве

GCHQ не единственная госслужба в Великобритании, которая потеряла накопители с секретной информацией. Таких историй было множество, пишет Register, в том числе Министерством обороны в середине 2000-х гг. теряло USB-накопители с секретами.

Сотрудники Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Департамента по делам общин и местного самоуправления сами в 2011 г. по ошибке опубликовали на своих сайтах документы, включающие в себя секретные сведения. В результате утечки оказались скомпрометированы отчеты о британских ядерных подводных лодках и ряд других военных секретов.

В 2025 г. произошел крупный взлом ИТ-систем, затронувший восемь военных баз страны. Вину возложили на российских хакеров. В даркнете оказались сведения как действующих военнослужащих, так и ветеранов — имена, адреса электронной почты сотрудников, банковские реквизиты и в некоторых случаях адреса.

В августе 2026 г. CNews писал, что вдруг выяснилось, что разведывательные надводные беспилотники Королевского военно-морского флота Великобритании передавали в Китай данные видеокамер, все интернет-соединения с которыми пришлось отключить.