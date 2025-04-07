Компания «Солво» сообщила о совместимости Solvo.TOS и «Ред ОС» 7.3

Система управления терминалом Solvo.TOS, обслуживающая крупные морские порты и грузовые терминалы России, успешно прошла испытания на совместимость с актуальной версией «Ред ОС» – отечественного дистрибутива Linux. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

В 2024 г. в системе Solvo.TOS было обработано около 45% морских контейнеров России и 85% грузового контейнерооборота Балтийского бассейна. Разработчик – компания «Солво».

«Ред ОС» – операционная система для серверов и рабочих станций, разработанная компанией «Ред Софт». Одна из редакций дистрибутива имеет сертификат ФСТЭК России по «Требованиям к уровням доверия» и может использоваться в системах, работающих с информацией высокого уровня конфиденциальности. Сертифицированный дистрибутив «Ред ОС» используется на предприятиях и в госучреждениях.

По результатам тестирования было установлено, что Solvo.TOS корректно работает под операционной системой «Ред ОС» версии 7.3. Сертификат совместимости был подписан 4 марта 2025 г.

Совместимость с операционной системой российского производства обеспечивает возможность внедрения Solvo.TOS на крупных объектах с дополнительными требованиями к информационной безопасности.

В настоящее время планируется провести аналогичные работы по совместимости Solvo.TOS и операционной версии «Ред ОС» версии 8.

«Cистема Solvo.TOS включена в единый реестр российского программного обеспечения*, поэтому в своем развитии мы ориентируемся в первую очередь на решения технологических партнеров, в частности продукты компании «Ред Софт», которые полностью обеспечивают независимость от иностранного ПО», – сказал Армен Ерицян, заместитель генерального директора «Солво» по автоматизации портов и контейнерных терминалов.