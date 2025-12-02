Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Электроника
|

Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов

Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов. Технология виртуальной реальности позволит обучающимся освоить работу на грузовом терминале, не выходя из аудитории. Надев VR-очки, обучающийся попадает в виртуальную среду, имитирующую контейнерный терминал, и сможет примерить на себя роль тальмана – специалиста, который физически осматривает грузы и фиксирует их параметры в системе учета. Тренажер поможет колледжам и вузам в подготовке кадров для морских портов и железнодорожных терминалов. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

Транспортно-логистический сектор испытывает рекордную нехватку квалифицированных специалистов: по оценкам Минтранса, к 2030 г. дефицит кадров в логистике составит более 400 тыс. человек. Это ставит перед образовательными организациями непростую задачу: обеспечить стратегически важную отрасль работниками, которые обладают нужными практическими навыками и готовы влиться в производственный процесс сразу после выпуска.

Петербургская ИT-компания «Солво», разработчик цифровых решений для портов и терминалов, активно сотрудничает с колледжами и вузами в части организации практического обучения. Осенью 2025 г. команда «Солво» представила пилотную версию VR-тренажера для обучения одному из первичных производственных процессов – приему контейнеров и связанным с ним операциям.

Интерактивный тренажер позволяет изучить работу тальмана — специалиста первого учетного звена, который проводит изначальный осмотр контейнера и фиксирует в системе управления терминалом (далее - TOS) его состояние. Именно на основе данных этого осмотра TOS определяет логику размещения контейнера и его дальнейшей перевалки. Надев очки виртуальной реальности, обучающийся оказывается в симуляции, имитирующей морской или железнодорожный терминал. На VR-терминале можно отработать базовые производственные сценарии, научиться принимать и осматривать контейнеры. Так обучающиеся могут освоить практические навыки в безопасной цифровой среде – без выезда на площадку.

Знать, как производится приемка грузов, и понимать значение этого этапа для дальнейшей перевалки – важная компетенция для выпускников. Колледжи занимаются обучением оперативного персонала, задействованного в порту и на терминале, а вузы готовят потенциальных руководителей перегрузочных комплексов. Поэтому выпускники как колледжей, так и вузов должны получить базовые навыки приемки грузов, чтобы понимать, как устроена логика производственных процессов.

СПбМРК тесно сотрудничает с «Солво» в рамках проекта Solvo.EDU: компания предоставляет обучающимся профильных направлений доступ к учебной версии системы управления терминалом Solvo.TOS для практических занятий. Курсанты СПбМРК первыми получили возможность протестировать VR-тренажер в действии.

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом
цифровизация

«Разработка VR-тренажера стала логичным продолжением нашего сотрудничества с отраслевыми учебными заведениями. Мы видим, насколько важно готовить обучающихся к работе с реальными информационными системами и производственными процессами. Как ведущий разработчик программного обеспечения для терминалов, мы готовы предоставить разные практические инструменты – и учебную версию Solvo.TOS для формирования комплексной картины работы порта, и решения на основе VR для освоения прикладных навыков отдельно взятой профессии в безопасной высокотехнологичной среде», — Ирина Владимировна Карелина, руководитель направления по работе с госучреждениями «Солво».

В будущем «Солво» планирует развивать VR-тренажер на основе обратной связи от преподавателей и обучающихся, расширяя сценарии и функциональность решения.

«Практическое обучение – важная часть подготовки специалистов в областях, требующих высокого уровня технической подготовки. К ним относятся и морское дело, и логистика, и рыбная промышленность. Сотрудничество с «Солво» позволяет нам работать в рамках практико-ориентированного подхода и помогать обучающимся получать именно те компетенции, которых ждёт от них потенциальный работодатель», — Сергей Геннадьевич Лосяков, директор СПбМРК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

В России наладили выпуск печатных плат. Их доля остается низкой, зато себестоимость высока

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще