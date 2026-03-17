Дальневосточный сухой порт «Артем» автоматизировал работу с помощью Solvo.TOS

Транспортно-логистический центр «Артем» внедрил единую цифровую платформу Solvo.TOS для управления производственными процессами и документооборотом. Система автоматизирует операции по перевалке грузов и упрощает работу с железнодорожными документами. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

Транспортно-логистический центр «Артем» в составе ГК «ФинИнвест» – контейнерный терминал на Дальнем Востоке, запущенный в эксплуатацию в сентябре 2025 г. при участии Президента Российской Федерации. По заявлению министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, строительство ТЛЦ «Артем» призвано простимулировать развитие логистической инфраструктуры в регионе и открыть новые возможности для международного грузового сообщения, включая торговлю с Китаем.

ТЛЦ «Артем» отличает стратегически выгодное расположение: он примыкает сразу к двум железнодорожным станциям Транссибирской магистрали и находится всего в 55 км от порта Владивосток и в 130 км от порта Находка. Контейнеры, выгруженные с судна, перемещаются в ТЛЦ «Артем» для дальнейшей отправки по железной дороге вглубь страны и за рубеж. Таким образом, сухой порт позволит как нарастить пропускные способности железнодорожной инфраструктуры общего пользования, так и увеличить эффективность работы морских портов. Это особенно важно с учетом роста торгового оборота между Россией и странами Азии: так, по данным Морцентра, в 2025 г. контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 6,6%, и эта тенденция обещает сохраниться в будущем.

Ресурсы сухого порта «Артем» позволят работать с интенсивным грузопотоком: общая площадь ТЛЦ насчитывает более 450 га, а пропускная способность обещает составить не менее 1 млн TEU в год. Для того, чтобы все производственные площадки, перегрузочная техника и оперативный персонал работали синхронно и эффективно, управление ТЛЦ было автоматизировано с помощью цифровой платформы Solvo.TOS.

Система управления терминалом Solvo.TOS, разработанная компанией «Солво», позволяет управлять производственными операциями и документооборотом терминала в едином окне: автоматически формирует план работ, назначает задания персоналу и технике, поддерживает обмен данными с корпоративными и внешними системами.

«Система Solvo.TOS – это точка, в которой сходятся все информационные потоки терминала, поэтому мы стремимся максимально развивать интеграционные возможности продукта. Для крупных сухопутных терминалов, таких, как ТЛЦ «Артем», особенно важна интеграция с системой «Этран». Прямой обмен данными с железной дорогой позволяет автоматизировать формирование ключевых перевозочных документов: за счет автоматизации время составления накладной сокращается с 1,5 часов до 15 минут», — Армен Ерицян, заместитель генерального директора по автоматизации грузовых терминалов и портов, «Солво».

Работы по цифровизации ТЛЦ «Артем» путем внедрения Solvo.TOS были заложены в план развития терминала еще на стадии проектирования. Для крупных перегрузочных комплексов наличие единой системы управления – это необходимое требование: развитая TOS не только помогает координировать и ускорять производственные процессы, но и способствует дальнейшему технологическому развитию терминала. Так, в будущем на ТЛЦ «Артем» может быть внедрена автоматизированная перегрузочная техника, которая уже введена в промышленную эксплуатацию на другом объекте ГК «ФинИнвест» – ТЛЦ «Сибирский» в Новосибирске.

«Единая система управления — это инвестиция в устойчивое развитие и технологическое будущее объекта. Solvo.TOS позволяет нам с первых дней работы выстраивать бизнес-процессы в гибком цифровом формате, обеспечивая прозрачность операций и готовность к дальнейшему росту грузопотока», — Виталий Потапов, заместитель генерального директора ООО «Логопер».

