Терминал «Петролеспорт» автоматизировал перевалку минеральных удобрений с помощью системы Solvo.TOS

Новый перевалочный комплекс АО «Петролеспорт» осуществляет обработку навалочных грузов по схеме смарт-балк. Информационно-документационное сопровождение груза полностью автоматизировано в системе Solvo.TOS. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги по перевалке удобрений и увеличить прибыль за счет растущего рынка, российским портам предстоит перестроить свои рабочие процессы и использовать имеющиеся ресурсы с максимальной эффективностью. Перевалка минеральных удобрений по принципу смарт-балк – один из способов оптимизировать работу порта: удобрения транспортируются в специальных контейнерах, которые можно растаривать напрямую в судовой трюм. Технология позволяет морским терминалам адаптироваться к изменениям в структуре грузооборота. Если переоформление типа груза происходит не вручную, а автоматически, то перевалка происходит с минимальной операционной задержкой.

Для работы с минеральными удобрениями на многофункциональном морском терминале «Петролеспорт» (ПЛП, входит в стивидорный холдинг «Глобал Портс» группы компаний «Дело») был построен комплекс для перевалки навалочных грузов с пропускной способностью 2,4 млн тонн в год. Компания «Солво» произвела работы по автоматизации комплекса в части документационного сопровождения груза. В системе Solvo.TOS была разработана бизнес-логика процесса, который предполагает трансформацию типа груза из контейнерного в навалочный.

Система управления терминалом Solvo.TOS учитывает особенности работы с удобрениями — такие, как подбор судовой партии на погрузку не по количеству контейнеров, а по весу груза, запрет на смешивание разных марок удобрений при формировании судовой партии, фиксация расхождения количества груза, определенного по осадке судна, с данными в накладных и др.

Порты и терминалы, оборудованные системой Solvo.TOS, могут переориентироваться на новые направления деятельности без необходимости перевнедрения ИT-систем. В условиях дефицита контейнерного флота, технология позволяет использовать универсальные и комбинированные суда.

«Проект стал ответом на растущий спрос на удобрения и дефицит мощностей для их перевалки. Благодаря Solvo.TOS терминалы получают инструменты для быстрого перехода на работу с новыми видами грузов. На сегодняшний день технология введена в промышленную эксплуатацию уже на трех терминалах», – сказал Армен Ерицян, заместитель генерального директора по автоматизации портов, «Солво».

Solvo.TOS позволяет автоматизировать документационное сопровождение всех ключевых этапов обработки балк-контейнеров: от прибытия по железной дороге до отгрузки навалочного груза в трюм судна — в том числе по прямому варианту «с колес». Все виды грузов и операций обрабатываются в едином окне, при этом система не только управляет работами на площадке, но и формирует электронные документы и ведет сквозной учет всех операций. Решение позволяет повысить производительность причальной линии на 30-50% по сравнению с ручной обработкой грузов или использованием разрозненных систем и инструментов.