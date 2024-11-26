Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар»

Компания «РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар». Система обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивую конфигурацию СУБД PostgreSQL для ИТ-систем программного комплекса Solvo.TOS. «РДТех» осуществляет техническую поддержку решения.

«Специалисты «РДТех» спроектировали отказоустойчивое оригинальное решение – кластер СУБД PostgreSQL с использованием технологии Patroni к проекту по созданию высокой доступности баз данных для ключевой бизнес-критичной системы компании на базе ПО Solvo», – сказал директор по продажам «РДТех» Павел Шмелев.

Перед внедрением в промышленной среде эксперты «РДТех» провели нагрузочное тестирование. Испытания включали проверку доступности при плановом отключении и возникновении сбоев, восстановлении узла после инцидентов и простоев и т.д.

«В ходе работ по разработке кластера Patroni специалисты «РДТех», совместно со специалистами «Ультрамар», провели анализ характеристик промышленных баз данных PostgreSQL, подлежащих кластеризации. Прозрачность работ и предсказуемость результата были обеспечены рабочей документацией, предоставленной «РДТех» и выполненной на высоком профессиональном уровне, с необходимой для решения этих задач детализацией. Команда профессионалов «РДТех» обеспечила выполнение работ по проекту точно в срок», – сказал начальник отдела внедрения комплексных систем дирекции по цифровой трансформации компании «Ультрамар» Сергей Рябов.

Patroni – фреймворк, разработанный на языке Python, для построения кластера PostgreSQL высокой доступности на основе потоковой репликации.

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами
ИТ в банках

Solvo.TOS – программная платформа для комплексного управления контейнерным терминалами, генеральными и балкерными грузами, чем занимается транспортно-логистический холдинг «Ультрамар». Solvo.TOS объединяет в себе возможности оперативного управления технологическими процессами и коммерческой деятельностью терминала или порта.

Трехузловой кластер Patroni обеспечивает высокую доступность СУБД PostgreSQL в границах основного ЦОДа; синхронизацию данных между основным и резервными узлами кластера; управляемое переключение СУБД PostgreSQL между основным и резервным узлами и восстановление доступности БД для приложений системы не более чем в течение 15 секунд.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

ИТ-шнику из Флориды дали 4 года за многолетний шпионаж

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще