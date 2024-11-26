«РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар»

Компания «РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар». Система обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивую конфигурацию СУБД PostgreSQL для ИТ-систем программного комплекса Solvo.TOS. «РДТех» осуществляет техническую поддержку решения.

«Специалисты «РДТех» спроектировали отказоустойчивое оригинальное решение – кластер СУБД PostgreSQL с использованием технологии Patroni к проекту по созданию высокой доступности баз данных для ключевой бизнес-критичной системы компании на базе ПО Solvo», – сказал директор по продажам «РДТех» Павел Шмелев.

Перед внедрением в промышленной среде эксперты «РДТех» провели нагрузочное тестирование. Испытания включали проверку доступности при плановом отключении и возникновении сбоев, восстановлении узла после инцидентов и простоев и т.д.

«В ходе работ по разработке кластера Patroni специалисты «РДТех», совместно со специалистами «Ультрамар», провели анализ характеристик промышленных баз данных PostgreSQL, подлежащих кластеризации. Прозрачность работ и предсказуемость результата были обеспечены рабочей документацией, предоставленной «РДТех» и выполненной на высоком профессиональном уровне, с необходимой для решения этих задач детализацией. Команда профессионалов «РДТех» обеспечила выполнение работ по проекту точно в срок», – сказал начальник отдела внедрения комплексных систем дирекции по цифровой трансформации компании «Ультрамар» Сергей Рябов.

Patroni – фреймворк, разработанный на языке Python, для построения кластера PostgreSQL высокой доступности на основе потоковой репликации.

Solvo.TOS – программная платформа для комплексного управления контейнерным терминалами, генеральными и балкерными грузами, чем занимается транспортно-логистический холдинг «Ультрамар». Solvo.TOS объединяет в себе возможности оперативного управления технологическими процессами и коммерческой деятельностью терминала или порта.

Трехузловой кластер Patroni обеспечивает высокую доступность СУБД PostgreSQL в границах основного ЦОДа; синхронизацию данных между основным и резервными узлами кластера; управляемое переключение СУБД PostgreSQL между основным и резервным узлами и восстановление доступности БД для приложений системы не более чем в течение 15 секунд.