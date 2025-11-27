Разделы

Система управления терминалом Solvo.TOS успешно прошла испытания на совместимость с «Ред ОС 8»

Система управления терминалом Solvo.TOS успешно прошла испытания на совместимость с «Ред ОС 8». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Solvo.TOS – отечественная система управления для портов и терминалов, не имеющая прямых аналогов на российском рынке. Она автоматизирует операции со всеми видами грузов и транспорта, формирует электронные документы, осуществляет учет и обмен данными. С 1 сентября 2025 г. Solvo.TOS могут внедрять предприятия, работающие с последней на сегодняшний день версией операционной системы «Ред ОС».

Ранее компания «Солво» отчиталась о совместимости Solvo.TOS с «Ред ОС 7.3»: сертификат, подписанный обеими компаниями-разработчиками, датирован 4 марта 2025 года. В августе успешно завершилось тестирование продукта на совместимость с «Ред ОС 8»: испытания показали, что Solvo.TOS корректно работает и под самой свежей версией системы.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт соответствует актуальным требованиям ФСТЭК России, включая 4-й уровень доверия. Разработка ведется в закрытом контуре компании «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории Российской Федерации. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до 1 класса включительно). В своей инфраструктуре «Ред ОС» используют уже более 10 тыс. коммерческих компаний, госкорпораций и органов государственной власти.

Совместимость продуктов «Солво» с решениями российской компании «Ред Софт» позволяет создать на предприятии – в порту, на терминале или складе – надежную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру.

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли
«Совместимость Solvo.TOS с «Ред ОС 8» позволяет обеспечить технологическую независимость стратегических объектов. Предприятия, использующие зрелые российские решения, получают возможность работать на сертифицированной защищенной платформе, не теряя в производительности и гибкости», — Армен Ерицян, заместитель генерального директора по автоматизации портов и контейнерных терминалов «Солво».

«Сегодня предприятиям необходима надежная, защищённая и полностью отечественная ИТ-база. Совместимость Solvo.TOS с «Ред ОС 8» подтверждает, что российские технологии способны обеспечить стабильную работу критически важной инфраструктуры», — Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

