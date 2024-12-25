Baseus представил новые полноразмерные наушники Bowie 30 Max
Бренд цифровых аксессуаров Baseus представил в России новые полноразмерные наушники Baseus Bowie 30 Max. Гарнитура уже поступила в продажу. Об этом CNews сообщили представители Baseus.
Bowie 30 Max получили увеличенные 50 мм динамики. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 40 кГц. Наушники поддерживают кодек LDAC, и имеют сертификат Hi-Res Audio Wireless.
Технология иммерсивного пространственного звука Baseus (BISA) создает реалистичную трехмерную звуковую сцену. Встроенные гироскоп и акселерометр позволяют наушникам отслеживать положение головы, усиливая эффект трехмерного звука.
В новинке присутствуют три технологии для более комфортного использования наушников. Baseus Rapid Charge (BRC) обеспечивает быструю зарядку – 10 минут на подзарядке подарит работу в течение 14 часов. Технология DCLL снижает задержку до 0,06 с, обеспечивает синхронизацию изображения и звука, а также повышает качество звонков. Технология многоточечного подключения Baseus Smart Connect (BSC) отвечает за быстрое переключение наушников между двумя устройствами.
Гибридная система активного шумоподавления -45 дБ блокирует до 96% внешних шумов с широким диапазоном частот: от двигателей самолетов до офисных разговоров. Два микрофона блокируют шум во время звонков, обеспечивая четкую передачу голоса.
Гарнитура оснащена аккумулятором на 800 мАч. Bowie 30 Max работают до 31 часа в режиме активного шумоподавления с функцией отслеживания положения головы, до 50 часов с выключенной функцией отслеживания и до 65 часов в обычном режиме.
Наушники используют для подключения стандарт связи Bluetooth 5.4. Дополнительные настройки доступны в фирменном приложении Baseus. В частности, пользователю доступны настройки уровня шумоподавления, усиление басов, а также создание пользовательских эквалайзеров для комфортного погружения в музыку.
Оголовье регулируется для более удобной посадки, а складная конструкция позволит брать наушники в дорогу. Baseus Bowie 30 Max доступны в черном цвете, приобрести новинку можно в сети DNS. Рекомендованная розничная цена – 9499 руб.