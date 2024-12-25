Baseus представил новые полноразмерные наушники Bowie 30 Max

Бренд цифровых аксессуаров Baseus представил в России новые полноразмерные наушники Baseus Bowie 30 Max. Гарнитура уже поступила в продажу. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Bowie 30 Max получили увеличенные 50 мм динамики. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 40 кГц. Наушники поддерживают кодек LDAC, и имеют сертификат Hi-Res Audio Wireless.

Технология иммерсивного пространственного звука Baseus (BISA) создает реалистичную трехмерную звуковую сцену. Встроенные гироскоп и акселерометр позволяют наушникам отслеживать положение головы, усиливая эффект трехмерного звука.

В новинке присутствуют три технологии для более комфортного использования наушников. Baseus Rapid Charge (BRC) обеспечивает быструю зарядку – 10 минут на подзарядке подарит работу в течение 14 часов. Технология DCLL снижает задержку до 0,06 с, обеспечивает синхронизацию изображения и звука, а также повышает качество звонков. Технология многоточечного подключения Baseus Smart Connect (BSC) отвечает за быстрое переключение наушников между двумя устройствами.

Baseus Baseus представил новые полноразмерные наушники Bowie 30 Max

Гибридная система активного шумоподавления -45 дБ блокирует до 96% внешних шумов с широким диапазоном частот: от двигателей самолетов до офисных разговоров. Два микрофона блокируют шум во время звонков, обеспечивая четкую передачу голоса.

Гарнитура оснащена аккумулятором на 800 мАч. Bowie 30 Max работают до 31 часа в режиме активного шумоподавления с функцией отслеживания положения головы, до 50 часов с выключенной функцией отслеживания и до 65 часов в обычном режиме.

Наушники используют для подключения стандарт связи Bluetooth 5.4. Дополнительные настройки доступны в фирменном приложении Baseus. В частности, пользователю доступны настройки уровня шумоподавления, усиление басов, а также создание пользовательских эквалайзеров для комфортного погружения в музыку.

Оголовье регулируется для более удобной посадки, а складная конструкция позволит брать наушники в дорогу. Baseus Bowie 30 Max доступны в черном цвете, приобрести новинку можно в сети DNS. Рекомендованная розничная цена – 9499 руб.