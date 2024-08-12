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На Portal DA Сбербанка теперь можно приобрести активы Росимущества

Совместная работа Сбербанка и Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) повысит эффективность реализации имущества казны России, а также позволит заполнить арендаторами пустующие площади. Стороны подписали соглашение о взаимодействии, которое позволит размещать активы с маркетплейса Росимущества на платформе Сбербанка Portal DA. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Евгений Акимов, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка: «Мы продолжаем развивать сотрудничество с Росимуществом. Почти все категории активов из представленных на маркетплейсе агентства готовятся к размещению на нашей платформе Portal DA, а это широкий выбор земельных участков, зданий, помещений, транспорта, акций, и иного движимого имущества, которые можно приобрести или взять в аренду у государства – сейчас их свыше 43 тыс. Эта интеграция позволит клиентам эффективнее решать свои задачи и развивать бизнес, ведь они смогут быстрее находить и покупать активы. Соглашение обеспечит доступ к активам еще большему числу людей, даст им удобные и безопасные сервисы и сделает процесс реализации активов максимально открытым и прозрачным для всех».

Роман Шередин, заместитель руководителя Росимущества: «Теперь появилась возможность использовать Portal DA в качестве еще одной площадки для реализации доступных к вовлечению в хозяйственный оборот объектов казны России. Благодаря подписанному соглашению удастся повысить охват аудитории потенциальных инвесторов и дать им отличную возможность подобрать для себя, приобрести или арендовать федеральное имущество».

Все имущество, которое алгоритм маркетплейса Portal DA определит как активы, которые можно купить в кредит, будет покрыто сервисами «Кредитный потенциал» и «Автокредит». Для участия в торгах также можно привлечь агента — это онлайн-сервис, который помогает быстро и легко принять участие в торгах на электронной торговой площадке. Даже если человек никогда не приобретал имущество на торгах, он сможет легко принять в них участие и купить интересующий лот по выгодной цене.

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Portal DA — маркетплейс бизнес-активов и залогового имущества. Пользователям доступны прямая покупка активов, покупка на торгах в банкротстве, на коммерческих торгах, внутреннем аукционе портала и предложения по аренде. Площадка объединяет предложения от более 5 тыс. продавцов, среди которых 50 банков, лизинговые и отраслевые компании, государственные организации.

На Portal DA зарегистрированы 230 тыс. человек, ежедневно платформу посещает более 16,7 тыс. уникальных пользователей. Сейчас на сайте размещено 18 тыс. активов общей стоимостью 1 трлн руб. (без учета компаний группы «Сбер»). За последние три года на платформе реализовано более 6 тыс. сделок на сумму свыше 61 млрд руб.

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