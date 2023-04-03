Российский производитель замещает зарубежную DLP-систему в российского банка

Компания «Атом безопасность» завершила работу по переводу мощностей системообразующего российского банка с зарубежной DLP-системы на свой продукт. Об этом CNews сообщили представители компании «Атом безопасность».

Директор по развитию компании Дмитрий Кандыбович: «Наш продукт специализируется на расследованиях инцидентов внутренней безопасности, и чаще всего работает в связке с DLP. Но в данном случае с помощью донастройки системы удалось закрыть все потребности заказчика касательно и предотвращения утечки данных, и расследовании инцидентов».

Компания анонсировала новый релиз продукта, в который вошли в том числе и эти доработки. Разработчики применили собственное оригинальное решение для горизонтального масштабирования архитектуры, теперь верхнее ограничение на количество рабочих станций, находящихся под контролем, снято.

Для реализации использована не стандартная технология масштабирования с помощью микросервисов, а собственная оригинальная разработка, которая не требовательна к дополнительным ресурсам и может использовать текущие инсталляции для включения в кластер. Теперь работа офицера безопасности по созданию политик происходит в одной консоли, какой бы распределенной ни была внутренняя структура компании. Все срабатывания политик также доступны для анализа из этой единой консоли. Соответственно экономится время и ресурсы офицеров безопасности, работа и по настройке, и по анализу данных происходит проще и быстрее. Также снимаются ограничения на каналы связи и политики безопасности в филиальной структуре. Данные остаются на серверах в филиалах, управление этими серверами происходит через единую консоль, это весомое преимущество для ИТ-подразделений больших корпоративных клиентов с тяжелой и геораспределенной инфраструктурой.

В весеннем релизе продукта список подконтрольных мессенджеров пополнился VK Teams и eXpress. Год назад российские корпоративные мессенджеры пережили взрывной рост, который с 1 марта 2023 г. подхлестнули вступившие в силу ч. 8-10 ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь на законодательном уровне запрещено для ряда российских организаций использовать иностранные мессенджеры. Запрет распространяется на госкомпании, финансовые организации, компании, выполняющие госзадание или оказывающие госуслуги.

Сегодня чат-сервисы уже опередили электронную почту и телефонное общение в качестве средства бизнес-коммуникации, а значит стали основным каналом утечки корпоративных данных. Поэтому уметь с ними работать – перехватывать текстовые, голосовые, видео сообщения и файлы – это вопрос профпригодности для систем безопасности. Помимо задач безопасности с помощью мониторинга мессенджеров можно закрывать потребности HR-блока – оценивать эффективность рабочих каналов общения, делать срез настроений персонала и т.п. Приятным бонусом к мессенджерам стал перехват почтовых сообщений VK WorkMail, отечественного почтового сервиса для бизнес-сегмента.

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Дмитрий Кандыбович: «Не всегда вектор развития продукта диктует рынок. Иногда заказчики обращаются с нетривиальными запросами. В новом релизе есть пример реализации как раз такого запроса». Многие государственные организации, которые имеют режим повышенной секретности и конфиденциальности до сих пор используют запись информации на CD/DVD, для них реализован мониторинг с созданием теневых копий при записи CD/DVD».

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Компания «Атом безопасность» более 10 лет занимается разработкой программных решений в области обеспечения информационной безопасности и защиты от утечки данных. Основной продукт – Staffcop Enterprise, система расследования инцидентов внутренней информационной безопасности. Всего под контролем Staffcop находятся более 200 тыс. компьютеров в России. Головной офис разработки находится в Новосибирском Академгородке.