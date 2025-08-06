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Галактика РУЗ Галактика Расписание учебных занятий


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL 1
27.06.2018 «Галактика Расписание учебных занятий» для российских вузов обновилась до версии 3.0 3
07.04.2015 Санкт-Петербургский Политех перешел на электронное расписание 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Галактика РУЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1491 2
Галактика ИТ - Экспертный центр 20 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3812 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11944 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12563 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2003 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10353 1
Образование в России 2437 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1194 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 328 2
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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