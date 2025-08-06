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Галактика РУЗ Галактика Расписание учебных занятий
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
|НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL 1
|27.06.2018
|«Галактика Расписание учебных занятий» для российских вузов обновилась до версии 3.0 3
|07.04.2015
|Санкт-Петербургский Политех перешел на электронное расписание 2
Галактика РУЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18103 2
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 791 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151689 1
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