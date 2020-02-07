«Лаборатория Касперского»: злоумышленники использовали названия популярных фильмов в зловредах

Киноновинки привлекают внимание не только обычных зрителей, но и злоумышленников, которые часто маскируют под их видом вредоносное ПО. «Лаборатория Касперского» проанализировала, как часто названия девяти фильмов, которые были номинированы на «Оскар-2020», использовались фишерами и авторами зловредов в 2019 г.

Всего по миру эксперты обнаружили более 20 фишинговых сайтов, которые заманивали пользователей возможностью бесплатно посмотреть громкие премьеры 2019 г., и еще 925 вредоносных файлов, связанных с названиями этих фильмов.

С помощью фишинговых сайтов, на которых предлагается посмотреть новинки бесплатно, злоумышленники собирали личные и финансовые данные пользователей.

Кроме того, эксперты подсчитали количество вредоносных файлов, соответствующих двум условиям: они появились в течение четырех недель после официальных премьер каждого из девяти указанных фильмов и включали в себя их названия. Выяснилось, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользовались «Джокер» (304 вредоносных файла), «1917» (215 вредоносных файлов) и «Ирландец» (179 вредоносных файлов).

«Злоумышленники следят за актуальными трендами, в том числе в киноиндустрии. Они расставляют свои ловушки как незадолго до громкой премьеры, так и вскоре после нее, на пике зрительского интереса. Чтобы избежать возможных рисков, мы советуем любителям кино пользоваться только официальными стриминговыми платформами», — сказал Антон Иванов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Чтобы не получить на устройства зловред вместо фильма, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: проверять официальные даты кинопремьер и не доверять предложениям увидеть фильм до того, как он вышел в прокат; проверять расширение файла перед тем, как его скачать: это может быть .avi, .mkv или .mp4, но ни в коем случае не .exe; использовать надежное защитное решение, такое как Kaspersky Security Cloud, для всесторонней защиты от киберугроз.