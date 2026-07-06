MWS AI выложила «универсальный фильтр» для больших языковых моделей в открытый доступ

Центр искусственного интеллекта МТС MWS AI (входит в МТС Web Services) совместно с исследователями Корейского университета технологий и образования в Чхонане (Koreatech) разработали AVI (Agreement Validation Interface) – фильтр для нейросетей, который позволяет быстрее обучить и настроить модель (LLM) с учетом правил безопасности, законодательства и отраслевых регламентов с помощью естественного языка. Программа-посредник экономит до 10 дней на переобучении модели и доступна в репозитории GitHub. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Большая языковая модель, на которой не настроены ограничения, может ответить на потенциально опасные вопросы, например, на попытку узнать чужие персональные данные. Для банка, страховой или медцентра это неприемлемо: у каждой отрасли свой список запретных тем, и он постоянно меняется вслед за законодательством.

Созданный MWS AI совместно с корейскими исследователями универсальный фильтр работает как посредник между человеком и моделью: программа блокирует утечки персональных данных, токсичные ответы и обращения к запрещенным источникам информации, чем экономит временные и финансовые ресурсы пользователей. Доработка фильтра не требует навыков программирования, что делает ее доступной специалистам компании из разных отделов – юридического, финансового, комплаенс – и др.

Достичь такого результата удалось за счет изменения логики – фильтр работает «снаружи», на этапах формулирования вопросов и выдачи ответов, и не внедряется в саму LLM. На входе система уже блокирует запросы с провокациями, запрещенными темами или попытками раскрыть чужие персональные данные. На выходе – не пропускает ответы с оскорблениями, дезинформацией и устраняет риск утечки корпоративных сведений.

Еще одна особенность решения – возможность задать правила фильтрации словами, а не строками кода. Это позволяет подключить к процессу настройки модели экспертов, которые разбираются в юридических ограничениях и корпоративных регламентах, но не владеют специальными навыками ML-инженеров.

В ходе тестов фильтр распознал 98,5% опасных обращений в выборке из более чем 2 тыс. примеров на русском языке, в том числе провокации на экстремизм, разжигание ненависти, попытки получить персональные данные, призывы к суициду и незаконным действиям. На запрещенных запросах система прерывала ответ модели сразу при обнаружении нарушения. За счет этого ИИ-помощник реагировал почти в четыре раза быстрее, чем без него. На повторный вопрос система реагировала за доли секунды.

«Управление корпоративным ИИ сегодня — про то, как быстро компания подстроит модель под новое требование или риск, не переобучая ее с нуля. Именно в эту сторону сейчас движутся исследования по всему миру», – отметила профессор Korea University of Technology and Education (Южная Корея), руководитель Global Academia and Research Hub и Digital Professor в НИУ ВШЭ Ольга Швецова.

Архитектура AVI совместима с любыми большими языковыми моделями. Исходный код фильтра доступен на GitHub. В репозитории находится образец использования фильтра на Python и FastAPI, конфигурации для векторной базы данных Qdrant.