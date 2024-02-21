Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT

Бренд электроники Digma представляет новую линейку плееров из моделей R4, B5, S5, Z5 BT. Ключевой особенностью устройств является встроенный аудио-процессор с возможностью воспроизведения lossless форматов. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Встроенный аудиодекодер поддерживает большой пул форматов от MP3, WAV, OGG, AAC, M4A до Lossless форматов APE и FLAC, которые предусматривают сжатие аудио без потерь качества звука. Это позволит наслаждаться музыкой любимых исполнителей в высоком качестве, даже в отсутствии доступа к различным стриминговым платформам.

В плеерах R4, B5, S5 уже установлен накопитель на 8 ГБ, чего хватит на более, чем 2500 песен. Модель Z5 оснащена накопителем на 16 ГБ. Пользователи могут расширить память при помощи карт стандарта MicroSDXC, вплоть до 128 ГБ.

Встроенное радио с работой в FM-диапазоне с памятью на 30 станций. Кроме того, во всех устройствах есть диктофон с функцией записи звука в MP3 и WAV форматах.

Все новинки имеют энергоэкономичные цветные ЖК-экраны, на которых возможен просмотр изображений в форматах JPG, BMP и GIF.

Кнопочная панель имеет удобное круговое расположение ключевых команд для переключения треков, регулирования громкости и остановки или включения воспроизведения, что будет удобным для взаимодействия при активном движении или занятиях спортом.

Подключение и зарядка плеера осуществляется через современный разъем USB-C.

В комплекте с каждым устройством идут проводные наушники. Также есть USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Стоимость устройств составит от 2390 до 3490 руб. в зависимости от модели.

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Digma – российский бренд цифровых устройств и электроники для дома и офиса. Владельцем торговой марки Digma и официальным дистрибьютором является группа компаний Merlion.