Индексная книга (каталог) CNews*
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Селедцова Анастасия
СОБЫТИЯ
|12.08.2026
|Mont предложит партнерам новую версию отечественной САПР «Компас-3D» 1
|24.06.2024
|MONT дополнил портфель продуктов класса SIEM новым вендором - RuSIEM 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Селедцова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|MONT - МОНТ 188 1
|ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
|RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166324 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14811 1
|Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11720 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724452.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724452.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.