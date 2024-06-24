MONT дополнил портфель продуктов класса SIEM новым вендором - RuSIEM

Компания MONT подписала дистрибуторское соглашение с российским вендором RuSIEM, специализирующимся на разработке решений для мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры на основе анализа данных в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители MONT.

RuSIEM работает на российском ИТ-рынке с 2014 г. и является резидентом «Сколково».

Теперь в MONT представлена линейка продукции вендора. В экосистему RuSIEM входят: классическая версия SIEM- системы, модули мониторинга и индикаторов компрометации, а также модуль для анализа событий на базе ML и классическое решение класса LM.

Решения RuSIEM находятся в реестре российского программного обеспечения, имеют встроенную интеграцию с ГосСОПКА и сертификат ФСТЭК России по новым требованиям.

«Мы непрерывно развиваем наши продукты, добавляя новые функции, оптимизируя работу и увеличивая базу знаний. Активно строим сеть партнеров, обладающих технической экспертизой по продукту, проводим для них дополнительное обучение. В настоящий момент SIEM-система RuSIEM представлена в портфелях более 560 партнеров по всей стране, - сказала Любовь Евтифеева, руководитель отдела по работе с партнерами RuSIEM. - Уверены, что плотное сотрудничество с MONT повысит узнаваемость и востребованность RuSIEM как на российском рынке, так и в странах СНГ».

«RuSIEM - монопродуктовый вендор, открытый к диалогу с пользователем и готовый оперативно предложить индивидуальное решение по каждому конкретному случаю. Мы уверены в высоком уровне качества продуктов RuSIEM, их конкурентоспособной ценовой политике, поэтому предлагаем разработки вендора своим партнерам», - отметила Анастасия Селедцова, менеджер по продуктам RuSIEM в MONT.