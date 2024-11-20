После 23 лет разработки вышла первая стабильная версия бесплатного «убийцы» AutoCAD

САПР FreeCAD обновилась до версии 1.0.0. Это ее первая стабильная сборка за более чем 20 лет работы над проектом. FreeCAD представляет собой открытую и полностью бесплатную альтернативу дорогой и недоступной в России AutoCAD. На ней трудится сообщество разработчиков, апдейты выходят каждую неделю.

Очень долгожданный релиз

Система автоматизированного проектирования (САПР) FreeCAD официально обновилась до версии 1.0.0. Она шла к этому почти 24 года – работа над ней началась в январе 2001 г.

FreeCAD – полностью бесплатная САПР, распространяющаяся с открытым исходным кодом. Над ней работает целое сообщество, все необходимые данные размещаются на GitHub и GitLab, а обновления публикуются раз в неделю. Релиз-кандидат FreeCAD 1.0.0, как сообщал CNews, был готов в октябре 2024 г.

FreeCAD 1.0.0 можно скачать для всех трех самых популярных настольных ОС – Windows, Linux (для обеих системы доступны сборки x86 и x64)и macOS, притом Windows-версия отдельно доступна в виде портативной редакции, не требующей установки. Она может запускаться с внешнего носителя, что позволяет пользоваться одной и той же версией FreeCAD на разных компьютерах – например, на рабочем и домашнем. Подойдет даже очень старая флешка – распакованная портативная версия FreeCAD «весит» около 1,8 ГБ.

DC Studio / FreePik От платных САПР теперь можно отказаться

В случае macOS разработчики также подготовили две модификации. Одна из них – для древних Mac на процессорах Intel, от которых Apple отказалась более четырех лет назад, другая – для современных Mac на ARM-процессорах самой Apple.

Кто стоит за проектом

У истоков FreeCAD стоят три человека – программисты Юрген Ригель (Jürgen Riegel) и Вернер Майер (Werner Mayer), а посильную помощь им оказывал архитектор Йорик ван Гавр (Yorik Van Havre).

Премьера самой первой альфа-версии с индексом 0.0.1 состоялась в октябре 2002 г., а работать над FreeCAD Ригель начал в январе 2001 г.

С течением времени к работе над проектом стали присоединяться разработчики со всех стран мира, но среди них так и не была достигнута договоренность по использованию только лишь одного языка программирования. Как результат, в своем нынешнем виде исходный код FreeCAD состоит из строк, написанных на C++, Python и Shell. Исходный код САПР распространяется на условиях свободной лицензии LGPL.

Бесплатно, но функционально

В описании к FreeCAD сказано, что он содержит широкий набор инструментов, аналогичных тем, что есть в системах CATIA, SolidWorks (Dassault Systèmes) или Solid Edge (Siemens). Многие из этих компаний больше не желают развивать бизнес в России, как и Autodesk.

FreeCAD может использоваться в самых разных областях, в том числе в машиностроении и дизайне объектов. Особенность системы – в ее модульной архитектуре, за счет которой к ней можно подключать самые разные плагины, коих за время ее существования появилось множество. Благодаря этим плагинам FreeCAD может стать основным инструментом специалистов в архитектурном и электротехническом проектирования, а также она может использоваться при анализе методом конечных элементов и пр.

CNews Интерфейс FreeCAD русифицирован

FreeCAD задействует библиотеки с открытым исходным кодом в области научных вычислений. Среди них Open Cascade Technology (OCCT), являющееся ядром САПР; Coin3D – инструментарий для разработки 3D-графики, совместимый с Open Inventor; Qt – популярный тулкит для создания пользовательских интерфейсов; Python – современный язык программирования. Сам FreeCAD также может быть использован в качестве библиотеки другими программами.

Что касается обновлений именно в сборке 1.0.0, то разработчики сконцентрировались на модернизации интерфейса, системы материалов и интегрированной сборочной среды. Также, в числе прочего, были внедрены новые инструменты устранения проблем с топологическим наименованием.

Никаких санкций

FreeCAD – это бесплатная и очень мощная альтернатива самой известной САПР в мире – AutoCAD. Последняя является разработкой компании Autodesk, которая поддержала антироссийские санкции и сбежала из России, прихватив с собой все свои программные продукты.

Это коснулось и AutoCAD, притом если поначалу пострадали только бизнес-клиенты Autodesk, то вскоре проблемы с работой САПР коснулись и обычных пользователей, в том числе и тех, кто в выборе между пиратским и лицензионным ПО отдает предпочтение пиратскому.

Авторы FreeCAD, в отличие от Autodesk и создателя Linux Линуса Торвальдса (Linus Torvalds), ничего против россиян не имеют. К моменту выхода материала все архивы свободной скачивались с российского IP-адреса, к тому же у проекта был собственный русскоязычный сайт, наполнение которого явно составлялось без использования автоматизированных переводчиков. Также на русском языке доступны основной пользовательский интерфейс и пользовательская документация, но последняя переведена пока что лишь частично.