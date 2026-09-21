MONT включил в портфель решение для просмотра 3D-моделей C3D Viewer Pro

ГК MONT расширяет возможности партнеров в сегменте инженерного программного обеспечения и включил в свой продуктовый портфель C3D Viewer Pro от отечественного разработчика C3D Labs (компания «Аскон»). Партнерам MONT доступно решение для просмотра и конвертации 3D-моделей, которое позволяет работать с файлами ведущих машиностроительных САПР без необходимости их установки. Об этом CNews сообщили представители ГК MONT.

C3D Viewer Pro предназначен для машиностроительных предприятий и широко применяется в проектировании и расчетах, технологической подготовке производства, разработке программного обеспечения, а также в образовательной, научной и коммерческой деятельности, связанной с 3D-моделированием.

Главной особенностью C3D Viewer Pro стала поддержка широкого спектра нативных CAD-форматов: NX, SolidWorks, Creo, CATIA, Inventor, Solid Edge. Это критически важно для российских машиностроительных предприятий, где разные подразделения могут использовать отличные инструменты проектирования, а сотрудникам необходим быстрый доступ к моделям без установки множества дорогостоящих САПР.

Решение также ориентировано на специалистов, работающих с 3D-моделями без необходимости их создавать: технологов, инженеров-расчетчиков, специалистов по производству, разработчиков ПО, а также сотрудников коммерческих и образовательных организаций. C3D Viewer Pro предоставляет им инструменты для визуального контроля, измерений и подготовки отчетов без навыков работы в САПР.

Платформа производит мгновенные расчеты параметров модели, автоматически определяет массу и объем, обеспечивает визуальный контроль качества геометрии перед расчетами или 3D-печатью. Ключевой особенностью C3D Viewer Pro также является нативная поддержка формата C3D, который используется большим числом российских разработчиков, создающих продукты на геометрическом ядре C3D Labs. Среди крупнейших систем на этой платформе – «Компас-3D» и NanoCAD, что обеспечивает бесшовную интеграцию в экосистему отечественного инженерного ПО.

Приложение также работает как конвертер данных, позволяя экспортировать модели в обменные форматы JT, STEP, STL и др.

«C3D Viewer Pro решает практическую задачу, с которой ежедневно сталкиваются производственные предприятия: необходимость быстро проверить геометрию модели, выполнить измерения или подготовить данные для смежных отделов. Вместо того чтобы разворачивать полноценную САПР или запрашивать помощь у проектировщиков, специалист может самостоятельно получить всю необходимую информацию. Это существенно ускоряет производственные процессы и снижает зависимость от дорогостоящих лицензий на системы автоматизированного проектирования», — сказал Денис Стаценко, руководитель отдела продуктового маркетинга, C3D Labs («Аскон»).

«Включение C3D Viewer Pro в наш портфель — логичное дополнение линейки инженерных решений для партнеров. Это доступный инструмент, который закрывает потребность машиностроительных предприятий в просмотре и конвертации моделей из различных САПР. Особенно актуально это в условиях, когда доступ к зарубежным аналогам ограничен, а отечественных решений с таким охватом форматов на рынке нет. Мы обеспечиваем партнеров не только продуктом, но и экспертизой для его эффективного внедрения в проектах цифровизации производства», — сказала Анастасия Селедцова, менеджер по продукту, ГК MONT.