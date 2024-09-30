Шесть высокотехнологичных предприятий открыли производства в промышленном парке «Бутово»

Шесть высокотехнологичных компаний открыли свои производства в промышленном парке «Бутово». Резиденты выпускают профессиональную уходовую косметику, товары из прессованного картона, ИТ-оборудование, системы увлажнения и кондиционирования воздуха, рентгенодиагностическое оборудование. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Промпарк “Бутово” площадью свыше 59 тыс. квадратных метров ввели в эксплуатацию в конце 2023 г. в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Сегодня на площадке локализованы шесть предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции и крупных материалов для промышленного домостроения. Благодаря появлению промпарка более 1,8 тыс. жителей Юго-Западного административного округа смогут найти работу на современных производствах в шаговой доступности от дома», — сказал Анатолий Гарбузов.

Ранее на площадке промышленного парка запустили производство металлических компонентов для вентиляции, уходовой косметики и картонных изделий.

«Промышленный парк “Бутово” был спроектирован специально для производственных компаний и создает для них комфортные условия для роста и развития. Мы рады видеть, как наши резиденты внедряют передовые решения и выпускают высокотехнологичную продукцию. Это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, помогаем создавать рабочие места и укреплять экономический потенциал региона», — сказал управляющий партнер девелопера Александр Манунин.

Другими резидентами промпарка стали компания по выпуску форсуночных систем увлажнения воздуха, разработчик мобильных рентгеновских устройств для хирургии, а также производитель корпоративного ИТ-оборудования.

Генеральный директор компании по выпуску корпоративного ИТ-оборудования Шамиль Аминев уверен, что изменения последних лет привели к стремительному повышению интереса потребителей к отечественной продукции. Предприятие, которым руководит Аминев, столкнулось с необходимостью кратного увеличения своих мощностей, позволяющих наладить выпуск современного вычислительного оборудования. Для масштабирования производства был выбран промпарк «Бутово». Близость к жилым кварталам сокращает логистические издержки, упрощает наем высококвалифицированных сотрудников и позволяет относительно легко организовывать визиты заказчиков.

О том, что формат индустриального комплекса «Бутово» позволяет решать многие задачи, говорит и руководитель компании по выпуску климатического оборудования Алексей Кайгородцев. По его словам, благодаря промпарку удалось не только наладить процесс производства товара, но и организовать встречи с дилерами.

С 2020 г. программа поддержки создания рабочих мест охватывает почти все районы столицы. Правительство Москвы заключило 130 соглашений с инвесторами, которые предусматривают возведение более чем шести миллионов квадратных метров коммерческих объектов. Это фабрики, складские комплексы, офисы, магазины, образовательные, культурные и спортивные помещения.

Общий объем инвестиций в развитие города превысит два триллиона рублей. Это позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех секторах экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.