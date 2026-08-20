Индексная книга (каталог) CNews*
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Кайгородцев Алексей
СОБЫТИЯ
|20.08.2026
|В России нашли группу юристов, провоцирующих у граждан ненависть к вышкам сотовой связи 1
|30.09.2024
|Шесть высокотехнологичных предприятий открыли производства в промышленном парке «Бутово» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Кайгородцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3369 1
|ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 51 1
|Газпром ПАО 1497 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 538 1
|Pixabay 264 1
|Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
|Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 250 1
|Аминев Шамиль 8 1
|Мизулина Екатерина 19 1
|Манунин Александр 2 1
|Мацкевич Александр 2 1
|Гарбузов Анатолий 175 1
|Путин Владимир 3465 1
|Баранец Ольга 1 1
|Стяпшин Василий 1 1
|Головченко Алексей 24 1
|Шадаев Максут 1220 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.