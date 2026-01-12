Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188556
ИКТ 14598
Организации 11300
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26532
Персоны 81566
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

Манунин Александр


СОБЫТИЯ


12.01.2026 Анатолий Гарбузов: Промышленный парк Сенькино в Новой Москве готов на 50% 1
30.09.2024 Шесть высокотехнологичных предприятий открыли производства в промышленном парке «Бутово» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Манунин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 437 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2738 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
Гарбузов Анатолий 129 1
Кайгородцев Алексей 1 1
Аминев Шамиль 8 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 41 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45891 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6130 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412000, в очереди разбора - 730388.
Создано именных указателей - 188556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще