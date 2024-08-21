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«МегаФон»: необычный комплекс связи «раздал» более 2000 ГБ на чемпионате по пахоте

В Саратовской области состоялся 11-й открытый чемпионат по пахоте. Чтобы стать свидетелями зрелищных соревнований, посетить выставки и поучаствовать в тест-драйвах сельхозтехники, люди приезжали издалека. Интернет на уникальное мероприятие также привезли. Мобильная базовая станция «МегаФона» обеспечила связью и доступом в Сеть участников и гостей первенства. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В соревнованиях участвовали 43 механизатора из 30 регионов России, а также из Белоруссии и Южной Осетии. Множество людей из разных уголков страны приехало поддержать спортсменов.

В дни чемпионата зрители прокачали свыше 2000 ТБ данных — объем, который загружают жители небольшого города, например Красноармейска, за день. По замерам сотрудников оператора, во время мероприятия скорость скачивания на смартфоне поднималась выше 200 Мбит/с. Чтобы достичь таких показателей, инженеры оператора развернули мобильный комплекс связи на базе блок‑контейнера. Он оборудован телескопической антенной мачтой, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 15 километров. Подготовку такого оборудования к работе проводят два специалиста в течение нескольких часов.

«Мобильная базовая станция — незаменимый помощник в организации покрытия сети в отдаленных местах. Это своеобразная ″палочка-выручалочка″ способна быстро решить проблему отсутствия связи для тысяч абонентов, находящихся в одном месте. Благодаря дизель‑генератору телеком‑оборудование работает без доступа к электросетям», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

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цифровизация

Максимальные нагрузки на сеть совпали со вторым днем чемпионата, субботой, когда проходили предфинальные тренировки по пахоте и во время вечерних концертов популярных российских звезд.

Мероприятие проводилось на территории Гагаринского района Саратовской области, на пересечении СКАД и Усть-Курдюмского шоссе. Параллельно с чемпионатом была организована богатая развлекательная программа: тест-драйвы сельскохозяйственной техники, гастрономические фестивали, выставка ретротехники, шоу «Тракторные гонки» и др.

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