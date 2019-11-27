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«Акадо телеком» установила российское оборудование для защиты от DDoS-атак

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Акадо телеком» запустила в эксплуатацию мультивендорное архитектурное решение для защиты от DDoS-атак крупнейших российских разработчиков производительностью 200 Гбит/с.

Решение первого этапа позволяет детектировать и блокировать трафик DDoS-атак на уровнях от L3 до L7 по сетевой модели OSI с производительностью 297 млн. пакетов в секунду. Поддерживаются режимы защиты от DDoS-атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов или с перенаправлением трафика на систему очистки по факту обнаружения атаки.

«Акадо телеком» предоставляет клиентам возможность не только подключить услугу, но и при необходимости самостоятельно настраивать политику и контрмеры защиты, определять конфигурацию параметров детектирования, управлять уведомлениями.

Для идентификации легитимного трафика пользователи могут интегрировать собственные системы защиты с платформой защиты «Акадо». Также доступно REST API для взаимодействия с Личным кабинетом абонента, а именно: получения статистики, загрузки временных «белых» и «черных» списков, управления детектированием и фильтрами.

Новое решение осуществляет анонсирование правил фильтрации на пограничные маршрутизаторы по протоколу BGP Flowspec – это позволяет снижать нагрузку на внешних периметрах сети АКАДО и противостоять мощным атакам свыше 200 Гбит/с.

Услуга защиты от DDoS-атак с использованием нового отечественного решения рассчитана на коммерческих клиентов, государственных заказчиков и представителей игровой индустрии благодаря реализации особых механизмов противодействия киберугрозам. В планах «Акадо» - дальнейшее наращивание производительности мультивендорного решения и улучшение процедур отработки.

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