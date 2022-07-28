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«Акадо» начал подключать клиентов к Московской бирже по универсальной схеме

«Акадо» запустил новую услугу для бизнеса – подключение к торговым и информационным системам Московской биржи по универсальной схеме.

«Присоединение к инфраструктуре Московской биржи – одно из самых востребованных предложений «Акадо». До настоящего момента мы реализовывали схему подключения ConnectME, но с получением статуса аккредитованного партнера торговой площадки готовы использовать типовое решение. Оно отвечает запросам большинства заказчиков, отличается высокой надежностью, простотой в реализации и обслуживании, что делает этот вариант наиболее выгодным и удобным для бизнеса», – отметил директор по продажам услуг и обслуживанию «Акадо» Алексей Лапшин.

Универсальная схема позволяет клиентам организовывать связь всех своих объектов с Московской биржей по выделенной сети «Акадо». Высокая отказоустойчивость сервиса обеспечивается за счет того, что в типовом решении участвуют сразу два дата-центра торговой площадки. Кроме того, для резервирования услуги может быть задействован канал передачи данных стороннего оператора. Все это создает преимущества перед схемой ConnectME, которая обеспечивает присоединение только к одному дата-центру биржи по каналу передачи данных «точка-точка». При этом каждый объект клиента подключается отдельно, что увеличивает затраты заказчика на организацию услуги и ее обслуживание.

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