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«Акадо телеком» нарастил мощность системы защиты от DDoS-атак

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«Акадо телеком» в рамках программы модернизации сервисных платформ завершил очередной этап работ по обновлению системы защиты от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

В 2019 г. компания успешно внедрила отечественное решение для защиты от DDoS- атак производительностью до 200 Гбит/с. В начале 2020 г. запущена в эксплуатацию обновленная система защиты от DDoS-атак одного из ведущих мировых производителей с суммарной емкостью системы очистки трафика до 80 Гбит/с, несколькими ступенями фильтрации трафика и возможностью противостоять DDoS-атакам мощностью более 500 Гбит/с. Этого удалось достичь за счет использования инструментов Flowspec и Blackholing в целях очистки либо полной блокировки подозрительного трафика на пограничных роутерах (защита на периметре сети). Обновленная система позволяет не только выдерживать более мощные DDoS-атаки на веб-ресурсы корпоративных клиентов компании, но и быстрее реагировать на инциденты и эффективнее их отражать.

Обновленное решение «Акадо телекома» ориентировано на разные группы клиентов (СМБ, крупные компании, операторы связи), которые используют услуги доступа в интернет. Гибкая ценовая политика оператора при подключении модернизированной услуги «Защита от DDoS-атак» предполагает различные варианты тарификации в зависимости от режима фильтрации трафика, количества объектов, продолжительности DDoS-атак, уровня обслуживания и т.д.

«Уровень DDoS-угроз во всем мире растет, атаки становятся все более изощренными и продолжительными. Ни одна компания сегодня не может быть на 100% уверена в том, что ее серверы не станут мишенью для злоумышленников, – отметил заместитель генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации "Акадо телекома" Дмитрий Синицын. – Бизнес увеличивает расходы на защитные меры, обеспечивающие эффективный заслон противоправным действиям. "Акадо телеком" предлагает своим клиентам услуги защиты от DDoS-атак с гибким ценообразованием и различным набором функций: автоматическим или ручным контролем очистки трафика, отчетностью по атакам и трафику, возможностью интеграции в системы мониторинга и защиты клиента с необходимым набором настроек и прочее».

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