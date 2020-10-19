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Московская школьная платформа для удаленной учебы рухнула в первые минуты работы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Владимир Бахур
Московские школьники 6-11 классов и их учителя остались без плановых уроков в удаленном режиме из-за сбоя в работе интернет-платформы «Московская электронная школа» (МЭШ). В настоящее время ученикам, их родителям и учителям приходится рассматривать альтернативные платформы для учебы и коммуникаций.

Сбой в первый час работы

В работе интернет-платформы «Московская электронная школа» (МЭШ), предназначенной для удаленного обучения учеников 6-11 классов московских школ, начались сбои в первый же день ее работы – в девятом часу утра 19 октября 2020 г. Об этом сообщили CNews сообщили пользователи МЭШ - читатели и сотрудники редакции.

Как рассказали CNews очевидцы, у некоторых учеников и родителей зайти по ссылке в интерфейс сервиса заканчиваются сообщением об ошибке 504 (Bad Gateway), ведущихся технических работах или временной недоступности сервиса.

На официальном портале правительства и мэра Москвы, как и в аккаунтах МЭШ в соцсетях, каких-либо пояснений о сложившейся ситуации с сервисом на момент написания этого материала не было. Редакция CNews обратилась в Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, который на момент публикации этого материала не смог ответить на вопросы издания.

Поиски альтернатив

В связи с невозможностью войти в «электронный дневник» для получения ссылки на онлайн-уроки в Microsoft Teams, учениками и родителям приходится возвращаться к прежним способам общения посредством Google Chat и других родительских чатов, а учителям приходится собирать учеников на занятия в Zoom.

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Скриншот мобильного приложения МЭШ

По словам родителей учеников, кому-то все же удается зайти на сайт сервиса, кому-то нет, «что явно указывает на неготовность МЭШ к масштабной нагрузке», считают некоторые из них.

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Недоступность «электронного дневника» через веб-интерфейс

По словам родителей учеников, ситуация с поиском приемлемого для всего класса альтернативного варианта обучения сложнее той, что наблюдалась весной, когда многие родители также находились в режиме самоизоляции. Сейчас многим приходится разрываться между работой и помощью ребенку.

MS Teams на безальтернативной основе

Согласно указу мэра Москвы, с 19 октября на две ближайшие недели – по 1 ноября 2020 г., ученики московских школ 6-11 классов московских переводятся на режим удаленного обучения, который при необходимости может быть продлен.

Согласно рекомендациям мэрии Москвы, обучающая платформа МЭШ через так называемый «электронный дневник» предоставляет доступ к сервису Microsoft Teams, где проводятся дистанционные уроки, и к учебному плану занятий. Как ранее поясняли в мэрии Москвы, учителя должны были ознакомиться с работой Microsoft Teams и «электронного дневника» в дни внеплановых каникул 5-18 октября.

В конце сентября 2020 г. CNews сообщил о том, что московские школы навязывают учителям и родителям проведение дистанционных уроков на платформе МЭШ с помощью сервиса Microsoft Teams. По словам опрошенных CNews российских разработчиков систем видеоконференцсвязи (ВКС), они недовольны безальтернативной «прошивкой» Microsoft Teams в ПО «Московской электронной школы».

В ответ на запрос CNews, почему с началом нового учебного года школам рекомендовано использовать в качестве сервиса для видеоконференций только Microsoft Teams, ДИТ Москвы не дал прямого ответа, заявив, что «на данный момент для организации обучения с применением дистанционных технологий каждая московская школа использует единую выбранную площадку для проведения всех уроков по расписанию. Это сделано для того, чтобы ученикам не приходилось искать ссылки на уроки и регистрировать учетные записи на разных ресурсах».

В мае 2020 г. мэрия Москвы заявляла, что во время карантина с середины марта по май более 50 тыс. московских учителей провели свыше 9 млн онлайн-уроков с использованием различных платформ, включая Zoom, Google.meet, Skype, Microsoft Teams и Discord.



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