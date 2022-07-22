На mos.ru зарегистрировались более 15 млн человек

Число пользователей портала mos.ru превысило 15 млн человек. Им доступны более 380 онлайн-услуг и 150 цифровых ресурсов Москвы. Ежедневно mos.ru посещают более 50 млн раз. Самые востребованные сервисы: электронный дневник и электронная медицинская карта, запись на прием к врачу, на вакцинацию и на диагностику COVID-19, передача показаний приборов учета воды и тепла, просмотр сведений о посещении и питании ребенка в школе.

Новый рекорд

Московской цифровой экосистемой пользуются уже свыше 15 млн человек — больше, чем все население столицы. Они зарегистрировались на mos.ru и получили единую учетную запись Mos ID. Она открывает доступ более чем к 380 онлайн-услугам и сервисам, а также к 150 цифровым ресурсам города. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Цифровая экосистема сопровождает жителя Москвы на протяжении всей жизни и помогает решить онлайн практически любой бытовой вопрос — за несколько минут и без посещения ведомств.

Основным каналом взаимодействия жителей с городом стал портал mos.ru. Ежедневно его посещают более 50 млн раз, с 2011 г. горожане воспользовались услугами и сервисами более 2,6 млрд раз. Такая востребованность еще раз подтверждает удобство и качество цифровых сервисов. Москва уже третий год удерживает статус лидера в рейтинге Минэкономразвития России по качеству предоставления электронных услуг среди регионов страны.

Услуги и сервисы mos.ru

В 2011 г. Москва первой в России начала предоставлять городские услуги в электронном виде. С 2015 г. они доступны на mos.ru. Для удобства пользователей наиболее востребованные сервисы также есть в официальных мобильных приложениях города — «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

На mos.ru можно оплачивать коммунальные услуги и городские счета, оформлять документы, просматривать домашние задания и оценки детей в школе, вызывать на дом мастеров, записываться к врачу и многое другое.

Цифровая экосистема сопровождает жителя Москвы на протяжении всей жизни и помогает решить онлайн практически любой бытовой вопрос — за несколько минут и без посещения ведомств

Самыми востребованными сервисами портала в 2022 г. стали электронный дневник «МЭШ» (более 104 млн обращений), электронная медицинская карта (более 86,3 млн обращений), запись на прием к врачу, включая перенос и отмену записи, запись на вакцинацию и на диагностику COVID-19 (более 39,7 млн обращений), передача показаний приборов учета воды и тепла (более 31,7 млн обращений) и просмотр сведений о посещении и питании ребенка в школе (более 18,8 млн обращений).

Кроме привычных бытовых услуг на mos.ru можно делать благотворительные пожертвования и пользоваться сервисами библиотек, арендовать помещения в учреждениях культуры и спорта. А цифровые суперсервисы mos.ru — это комплексные пакеты услуг и подробные инструкции, которые помогают в конкретной жизненной ситуации. Например, суперсервис создан для новоселов, переезжающих по программе реновации.

Чтобы пользоваться цифровой экосистемой могли все без исключения, город делает портал удобнее для незрячих и слабовидящих людей. В марте на сайте упростили навигацию и доработали существующую дизайн-систему. Теперь здесь используют наиболее удобные для восприятия слабовидящими размеры и контрастность шрифтов, а также межстрочные расстояния. На главной странице mos.ru также внедрили разметку заголовков — она позволяет специальным программам для людей с нарушениями зрения (скринридерам) преобразовывать текст на экране в речь.

Как получить доступ к цифровой экосистеме

После регистрации на mos.ru можно пользоваться основными повседневными услугами и сервисами. Чтобы получить доступ ко всем цифровым возможностям, нужно повысить уровень учетной записи до полной. Для этого необходимо подтвердить свою личность в любом центре госуслуг «Мои документы» или онлайн. Подробнее об этом сказано в инструкции.

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В личный кабинет можно добавить сведения о документах, питомцах, недвижимости, транспорте и другую информацию. Это избавит от необходимости каждый раз заполнять заявления вручную: данные добавятся в формы автоматически. Такая информация также помогает городу адресно оповещать жителей об актуальных для них сервисах и предоставлять некоторые услуги без заявления.

С апреля прошлого года пользователи с полной учетной записью и указанным номером московского полиса ОМС автоматически получают доступ к своей электронной медицинской карте в день подачи заявки — больше нет необходимости несколько дней ожидать подтверждения доступа к сервису. А если горожане добавили в профиль и сведения о детях, они также могут просматривать их медкарты в день подачи заявки.

Родителям первоклашек, подавшим заявление о зачислении в школу на mos.ru, перед началом учебного года приходит уведомление с предложением оформить карту москвича для учащегося сразу с предзаполненным заявлением.

Какие еще возможности дает Mos ID

Единая учетная запись Mos ID — универсальный ключ ко всем городским и некоторым коммерческим цифровым ресурсам. Авторизация с ее помощью открывает доступ более чем к 150 из них. Москвичи могут использовать единый аккаунт для порталов «Наш город», «Город идей», «Активный гражданин», «Узнай Москву», Russpass, сервисам «Московской электронной школы», а также мобильным приложениям «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». А предприниматели могут авторизоваться на инвестиционном портале, портале поставщиков и платформе Московского инновационного кластера.

Кибербезопасность КИИ: от теории к практике Защита данных

Это удобно, потому что пользователям не приходится запоминать данные для входа на каждый ресурс по отдельности. Информация из профиля на mos.ru по желанию пользователя может стать доступной при обращении к другим ресурсам. Она хранится в городском центре обработки данных. Он расположен на территории России и защищен в соответствии со всеми требованиями. Пользователи могут использовать дополнительные меры безопасности: подключить двухфакторную аутентификацию, управлять привязанными учетными записями, просматривать устройства, с которых осуществлялся вход, отзывать разрешения на доступ порталов и приложений к своим данным.