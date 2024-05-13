В образовательный процесс МГПУ включены аналитические инструменты Polymatica

Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) изучают аналитику данных, используя ПО Polymatica компании SL Soft. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Практические занятия курса «Аналитика данных. Применение в сфере образования» проходят на базе BI-систем Polymatica: студенты осваивают конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards, инструмент Polymatica Analytics для многомерного анализа и его модуль Data Mining для поиска закономерностей в больших объемах данных.

Курс – часть дополнительной программы профессиональной переподготовки в ИТ-сфере.

Помимо BI-инструментов студенты учатся писать запросы на SQL, создавать алгоритмы на Python, работать в веб-блокноте Jupyter Notebook и в среде Google Colaboratory, применять фреймворки для создания и оценки моделей машинного обучения (ML). Также они имеют возможность познакомиться с продуктом Polymatica ML для создания и управления ML-моделями.

«Polymatica – легкая и простая в освоении аналитическая платформа, ее добавление в программу изучения дает возможность нашим студентам получить навыки работы с данными. По результатам успешно выполненных заданий они получают сертификаты от вендора, что добавляет практической ценности всей программе курса», – отметила Наталья Вознесенская, руководитель дополнительной программы профессиональной переподготовки «Аналитика данных. Применение в сфере образования», заместитель директора, доцент департамента информатизации образования института цифрового образования ГАОУ ВО МГПУ.

«У нас долгая история партнерства с МГПУ: мы сотрудничаем с несколькими кафедрами и департаментами, участвуем в мероприятиях университета, наши специалисты проводят практические занятия и мастер-классы для студентов, университет приобрел несколько академических лицензий на решения Polymatica. В дальнейшем планируется прохождение практики в SL Soft для студентов МГПУ. Мы рады делиться знаниями и участвовать в подготовке выпускников», – сказал Иван Крот, руководитель отдела продаж Polymatica компании SL Soft.

Московский городской педагогический университет (МГПУ) основан в 1995 г. Институт цифрового образования – структурное подразделение МГПУ, где проводится подготовка будущих учителей по математике, физике и информатике, а также ученых и специалистов в сферах образования, прикладной информатики, информационных систем и технологий, бизнес-информатики.

Polymatica – линейка российских продуктов для анализа и визуализации данных, ориентированных на бизнес-пользователей и охватывающих весь цикл аналитики от дашбордов до принятия решений в автоматическом режиме. С 2023 г. – часть продуктового портфеля компании SL Soft, все решения Polymatica входят в реестр отечественного ПО.