Crayon помогает осуществить миграцию SAP-систем сети «Винлаб» в Microsoft Azure

Crayon объявляет о запуске проекта по миграции инфраструктуры SAP на облачную платформу Microsoft Azure в сети супермаркетов «Винлаб». С помощью данного проекта компания планирует уйти от необходимости постоянного обновления серверного оборудования и получить динамически масштабируемую инфраструктуру.

Специалистам Crayon была доверена оценка готовности SAP ландшафта компании к переносу в Azure, с учётом используемого программного обеспечения, имеющихся лицензий и планов развития.

В настоящий момент для работы приложений SAP сеть супермаркетов «Винлаб» использует локальную серверную инфраструктуру, которая нуждается в постоянной поддержке и обслуживании со стороны ИТ-персонала. Одновременно с этим компания сталкивается с задержками в работе приложений, связанными с недостаточной производительностью оборудования, ограниченными возможностями тестирования, а также невозможностью обеспечить требуемый уровень отказоустойчивости и безопасности

Специалисты компании Crayon провели инвентаризацию текущего состояния серверной инфраструктуры «Винлаб». С учетом полученных данных были предоставлены рекомендации по замене устаревшего программного обеспечения, разработана дорожная карта миграции в облако, проведен расчёт трудозатрат и стоимости миграции.

Использование надежной и безопасной облачной платформы Microsoft Azure, сертифицированной SAP, позволит «Винлаб» получить следующие преимущества: значительная экономия на обслуживании существующих систем и решений SAP за счет сокращения потребности в локальном оборудовании, программном обеспечении и вычислительных мощностях в локальных центрах обработки данных; возможность масштабирования вычислительных мощностей по требованию; увеличение скорости развертывания инфраструктуры для приложений SAP.

«Мы успешно реализовали проект по оценке миграции систем SAP в надежное и безопасное облако Microsoft Azure с компанией Crayon. Использование решения SAP в Облаке повысит показатели доступности систем, позволит сократить капитальные затраты и минимизировать операционные издержки. Это позволит мгновенно получать и обрабатывать все показатели, необходимые для анализа работы магазинов и их оперативного управления», — пояснил Евгений Шингарев, ИТ-директор сети супермаркетов «Винлаб».

«В 2020 году, и уже в этом году в рамках премии Retail Week Awards сеть супермаркетов «Винлаб» признана победителем в номинации "Самая быстрорастущая сеть food". Наш проект с «Винлаб» – один из примеров, как переход к облачным решениям может быть такой опорой, помогая бизнесу уверенно расти» — отметил Вадим Юн, генеральный директор Crayon в России.