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IBS InfiniSoft вступила в ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт»

IBS InfiniSoft, дочерняя компания IBS, вступила в ассоциацию «Руссофт» Об этом CNews сообщили представители IBS.

IBS InfiniSoft – российский центр разработки заказных систем, продуктов и проектов. Миссия партнерства IBS InfiniSoft и «Руссофт» – активный обмен технологической экспертизой с ключевыми участниками индустрии разработки, а также продвижение передовых отечественных технологических решений на российском и международном рынках.

«Мы благодарим правление “Руссофт” за принятое положительное решение о вступление IBS InfiniSoft в ассоциацию. Одна из стратегических задач IBS InfiniSoft – развитие профессионального сообщества и распространение лучших практик в области разработки – как в России, так и на глобальной арене. Мы заинтересованы в активном участии в деятельности ассоциации для возможности обмена опытом, общения с коллегами и экспертами», – сказал Сергей Резонтов, генеральный директор IBS InfiniSoft.

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IBS InfiniSoft – центр разработки группы компаний IBS, который объединяет специалистов в заказной разработке программного обеспечения для компаний финансового сектора, телекома, промышленности и других секторов экономики.

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IBS – бизнес- и технологический партнер лидеров российской экономики. Компания решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности. Клиентами IBS является большинство ведущих российских компаний.

Ассоциация «Руссофт» объединяет 289 ИТ-компаний со штатом более 85 тыс. сотрудников. «Руссофт» представляет всю индустрию разработки ПО в России. Центральный офис находится в Санкт-Петербурге.

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