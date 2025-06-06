Знаменитый российский интегратор отменяет удаленку. Вводится учет посещений офиса

Российская ИТ-компания IBS отменила удаленку для большинства своих сотрудников, оставив ее, например, беременным и молодоженам. В «Профсоюзе работников IT» утверждают, что персонал начал сталкиваться с «давлением». Эксперты считают, что вернув большую часть сотрудников в офис, компания может сознательно спровоцировать увольнения.

Отмена удаленки в IBS

Как выяснил CNews, ИТ-компания со штатом свыше 4 тыс. человек — IBS вводит офисный формат работы, отменяя удаленный режим для сотрудников с 1 июня 2025 г.

HR-компании был проинформирован о том, что новых сотрудников принимают на работу на офисный формат работы. Это следует из внутреннего распоряжения компании от 26 мая, которое есть в распоряжении CNews.

Исключения из офисного режима сделали для молодоженов, беременных женщин и сотрудников с маленькими детьми. Сотрудники, имеющие инвалидность или необходимость ухаживать за близкими родственниками, могут также смогут работать удаленно по согласованию с руководителями.

В компании разрешили гибридный формат и для тех, кто живет в городах с маленькими региональными офисами или вовсе без них. Помимо этого, для офисных сотрудников, согласившихся на новые условия, предоставят разрешение на работу в удаленном формате на 30 дней в году на территории России.

Компания будет вести отчетность о посещениях сотрудников офиса, следует из документа.

Как сообщает Telegram-канал «Профсоюз работников IT», сотрудники сталкиваются с «давлением» и «увольнениями» при отказе переходить на удаленный формат работы.

Что говорят сотрудники

CNews поговорил с сотрудниками компании. По их словам, в феврале 2025 г. они подписали с IBS дополнительное соглашение об офисном формате работы.

По словам одного из разработчиков IBS, сотрудники большей частью на отмену удаленного формата работы отреагировали негативно. Собеседник CNews считает, что за этим изменением могут последовать увольнения сотрудников из компаний группы. Большая часть сотрудников пока наблюдает за ситуацией, но небольшая часть уже начала искать новую работу, говорит он. Подтолкнуло на скорое прощание с IBS и собеседника CNews.

IBS IBS отправил сотрудников в офис

«Насколько я понял сейчас будут формироваться списки и график посещений офиса, — говорит один из сотрудников. — Вот тогда может и начаться давление». По его словам, выход в офис подается сотрудникам как «синергия, объединение и улучшение качества работы. Лично я сомневаюсь в этом, можно предположить, что компания таким образом хочет "похудеть" в персонале», — подмечает он.

По словам другой сотрудницы IBS, на лето компания ввела гибридный формат: три дня в офисе, два — дома. С осени начнется полная удаленка, то есть гибрид отменят. «Про давление я информацией не владею, если сейчас понятно, что происходит, то что будет с осени неизвестно», — считает она.

«Я не сталкивался с нехваткой проектов, но до меня доходили слухи о том, что ребят младших грейдов проводили через тихое сокращение», — говорит собеседник CNews.

«На фоне увольнений в отрасли решение об отмене удаленки выглядит как способ устроить чистку без сокращений, — отмечают в «Профсоюзе работников IT». — Как сообщают сотрудники, руководство понимает, что текущее решение вызовет волну увольнений, и сознательно на это идет. Мотивация простая: «Если человек не согласен, значит, нам с ним не по пути».

Позиция IBS

IBS последовательно в течение последних нескольких лет двигалась к возвращению все большего количества сотрудников в офисы, рассказали CNews представители компании. «Сейчас 30% нашей команды регулярно работает из офиса», — отметили там.

«Мы не просим сотрудников подписывать какие-либо новые документы в связи с возвращением к офисному режиму работы», — утверждают в IBS. Хотя CNews ознакомился с одним из допсоглашений, которое подписал сотрудник.

«Условия трудового договора для сотрудников сохраняются такими же, какие были зафиксированы на момент трудоустройства: если у сотрудника в договоре указан дистанционный формат работы, то это условие остается неизменным и никто не будет требовать, чтобы он ходил в офис. Но если в городе есть офис компании и трудовой договор сотрудника предусматривает режим работы в офисе, то мы просим это соблюдать», — отмечают в IBS.

«Мы понимаем, что многие сотрудники привыкли к удаленке, но бизнесу иногда приходится принимать непопулярные решения, чтобы развивать свои позиции на рынке. Вводя эти изменения, мы строго следуем законодательству и стараемся сделать выход в офис максимально комфортным для команды. Мы заинтересованы в сохранении существующей команды и планируем ее наращивать, активно нанимаем новых специалистов по всей России. Потому какие-либо иные предположения о причинах нашего возвращения к офисному формату совершенно беспочвенны», заключили в компании.

Мнение рынка

«Зачастую стремительный отказ от удаленного формата работы сотрудников — это легальный способ сократить численность персонала без необходимости выплачивать компенсации и сокращать ставки», — рассказал CNews Руслан Магеря, HRD Minervasoft.

По его словам, ярким примером реализации такой «стратегии» можно считать Илона Маска (Elon Musk), который в 2022 г, после приобретения им сети Twitter, одним из первых принятых реорганизационных решений перевел всех сотрудников на офисный формат работы. Это позволило почти сразу сократить численность персонала на 50%.

По словам Виктора Сизова, сооснователя цифрового логистического оператора versta.io, компания наблюдает тенденцию к отмене удаленки у всех, включая и жесткие решения по инициативе топ-менеджмента.

«Как правило, компании идут на подобные действия в случае, если производственные показатели или уровень отдачи от работы персонала не соответствуют ожиданиям собственников или руководителей бизнеса, — считает Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24. — Конечно, такой шаг едва ли понравится всем и вполне возможно, что некоторые сотрудники примут решение продолжить карьеру в другой компании».

После 2022 г. происходит сокращение доли полностью удаленных сотрудников на 20–25%. Это связано с корпоративной культурой, потерей связи с командой и выгоранием части коллектива, а также требованиями безопасности, подтверждает тенденцию директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«Хотя IBS не отменяла удаленку тотально, ужесточение политики может быть связано с объективными трендами. Исследования показывают, что 45% сотрудников на дистанционке сталкиваются с профессиональным выгоранием. Кроме этого, личное взаимодействие в офисе на 30% повышает скорость решения сложных задач и генерации идей. Наконец, удаленная работа из "неконтролируемых" локаций повышает риски утечек данных и несогласованности процессов», — говорит Бедеров.

«Такое решение однозначно будет воспринято со скепсисом, работа в офисе — это все-таки выстраивание нового расписания человека, а изменения всегда сложно воспринимаются. Всегда имеет смысл идти путем эволюции, а не революции, добавляя офисных дней командам и давая им время постепенно перестроится. Но если команда работает продуктивно в онлайн-формате, надо просто не мешать», — считает Ирина Максимова, HR-директор ИТ-холдинга Fplus.

Чем известна IBS

В конце 1992 г. Анатолий Карачинский учредил ИТ-компанию IBS. Она занимается оптимизацией бизнес-процессов, созданием систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создает вычислительные центры и т.д. Компания IBS также выпускает собственные линейки продуктов: платформу для управления бизнес-процессами «Планета», инструменты тестирования и другие.

Офисы IBS есть в Москве, Таганроге, Новочеркасске и Омске и др.

В IBS входит IBS InfiniSoft — разработчик программного обеспечения, IBS Dunice — разработчик мобильных и веб-приложений, IBS AppLine Innovation — разработчик решений для автоматизации тестирования ПО, IBS AppTest — разработчик решений для управления качеством ПО, оптимизации процессов разработки.

По данным CNews Analytics, в 2023 г. выручка IBS составила более 21,4 млрд руб., что на 41,57% меньше, чем в 2022 г. Компания заняла 27 место в рейтинге «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 2023».

На поставках ИТ-услуг IBS в 2022 г. выручила 17,7 млрд руб., заняв четвертое место в рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2022».