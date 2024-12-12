Разделы

Безопасность
|

Secret Technologies пополнила свой портфель решений новым продуктом

Компания «ДатаПротект» (входит в ГК Secret Technologies), участник проекта «Сколково», разработчик решений по информационной безопасности, выпустила новый продукт для маскирования данных – DataMask. Одна из главных его задач – обеспечение безопасности различных типов данных при их передаче внутри компании или за ее пределами.

Обезличивание (маскирование) данных может обезопасить компании от возможных инцидентов, связанных с утечкой данных, в частности с персональными данными. DataMask автоматически находит и видоизменяет конфиденциальную информацию, применяя заданные алгоритмы маскирования.

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса
Бизнес

Замаскированные данные могут применяться при привлечении аутсорсинговых компаний в корпоративные бизнес-процессы или при разработке и тестировании ИТ-продуктов, что позволит сохранить логику представления данных в базе без риска раскрытия конфиденциальной информации. Также обезличивание облегчит соблюдение требований регуляторов при работе с персональными данными.

«Наш новый продукт по маскированию данных DataMask поможет эффективно контролировать доступ к информации, минимизировать риски утечек и повысить общую прозрачность бизнес-процессов. В современном мире, где данные становятся одним из самых ценных ресурсов, внедрение таких технологий является неотъемлемой частью корпоративной стратегии по обеспечению безопасности», – сказал Алексей Корнюхин, руководитель отдела разработки маскирования данных Secret Technologies.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

Российские регионы временно остались без WhatsApp

Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как повысить индекс удовлетворенности пользователей до 99,5%

В России готовится регулирование оборота промышленных данных

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще