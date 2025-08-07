Secret Technologies представляет новый продукт — VideoAnalyzer: система автоматизированного анализа видео-и аудиоархивов

Компания Secret Technologies, российский разработчик решений в сфере информационной безопасности и управления данными, объявляет о расширении своего продуктового портфеля и запуске новой системы VideoAnalyzer. Это комплексное решение для создания, анализа и управления медиаконтентом, предназначенное для корпоративных клиентов, государственных структур, архивов и медиакомпаний. Об этом CNews сообщили представители Secret Technologies.

Новая платформа позволяет создавать подробные описания медиафайлов, наполнять их метаданными, а также искать и идентифицировать нужные фрагменты. VideoAnalyzer поддерживает автоматическую нарезку видео на сцены с точной разметкой по таймкодам, распознавание объектов, персоналий и действий, а также генерацию тегов и описаний сцен. Благодаря функциям распознавания речи и созданию субтитров на более чем 400 языках платформа расширяет возможности работы с аудиофрагментами.

Система обеспечивает голосовую и визуальную идентификацию персоналий, позволяет находить и контролировать запрещенный контент, интегрируется с МАМсистемами и поддерживает экспорт описаний в различных XML-форматах. Масштабируемая архитектура VideoAnalyzer подходит для обработки больших объемов данных, что особенно актуально для крупных организаций.

Редакторы, архивариусы и специалисты технического контроля получают инструменты для поиска материалов по тегам, персонам и описаниям сцен, а также автоматизации контроля за соблюдением корпоративных и нормативных требований. «Мы видим устойчивый спрос на решения, которые обеспечивают быстрый доступ к информации в медиархивах и повышают эффективность работы с цифровым контентом. VideoAnalyzer позволяет нашим клиентам выйти на новый уровень автоматизации и контроля над медиаданными», — сказал Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки Secret Technologies.