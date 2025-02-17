Кибербезопасность Purple Teaming
Purple Teaming — это совместная работа специалистов по нападению (Red Team) и защите (Blue Team), которая позволяет прокачивать навыки обеих команд. Blue Team тренируется детектировать атаки Red Team, получая от них исчерпывающую информацию о том, когда и как использовалась та или иная техника, а Red Team ищет новые способы и техники для проникновения и уклонения от обнаружения.
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 1
|Кузнецов Александр 123 3
|Игонин Сергей 3 1
|Донина Елена 1 1
|Прудникова Елена 1 1
|Кузнецов Алексей 9 1
|Католик Вадим 3 1
|Вологдин Александр 3 1
|Ларионов Федор 1 1
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