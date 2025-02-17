Purple Teaming — это совместная работа специалистов по нападению (Red Team) и защите (Blue Team), которая позволяет прокачивать навыки обеих команд. Blue Team тренируется детектировать атаки Red Team, получая от них исчерпывающую информацию о том, когда и как использовалась та или иная техника, а Red Team ищет новые способы и техники для проникновения и уклонения от обнаружения.