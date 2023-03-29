«Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками

«Ростелеком» приобрел компанию Fuzzy Logic Labs, занимающуюся противодействием внешнему и внутреннему мошенничеству. Компания разработала продукт Smart Fraud Detection для банковского сектора.

«Ростелеком» купил Fuzzy Logic Labs

Телекоммуникационный оператор «Ростелеком» сообщил о приобретении ИТ-компании Fuzzy Logic Labs. В ходе сделки была приобретена 100% доля в компании, сумма сделки не сообщается.

Fuzzy Logic Labs занимается противодействием внешнему и внутреннему мошенничеству, а также отмыванию денежных средств. Компания реализует комплексные ИТ-проекты для организации безопасных транзакций в различных секторах экономики, включая финансовый сектор и предприятий розничный торговли.

Главным продуктом компании является система Smart Fraud Detection, ориентированная на банковский сектор. Ядром системы является механизм мониторинга и оценки каждой совершаемой транзакции. В описании системы утверждается, что она анализирует платежные транзакции и сессионные события, а для анализа используются уточненный профиль клиента и параметры устройства.

В «Ростелекоме» утверждают, что благодаря сделке оператор сможет развивать передовые платформы обеспечения безопасности транзакций. В частности телекоммуникационный оператор сможет дополнить спектр предлагаемых корпоративным клиентам цифровых продуктов и сервисов для обеспечения безопасности бизнес-процессов, в первую очередь, в области предоставления финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий.

Кто владел Fuzzy Logic Labs

Юридическое лицо Fuzzy Logic Labs – ООО «Фаззи лоджик лабс». Сейчас «Ростелеком» владеет этой компанией через свою «дочку» «Вестелком». Согласно данным базы «Контур.Фокус», компания была создана в 2016 г. Тогда 80% долей в ней владел Сергей Игонин, 20% - Елена Донина. В 2017 г. компания полностью перешла к Федору Ларионову, который также был гендиректором компании.

В 2019 г. владельцем 40% доли в компании стал Александр Вологдин, у Ларионова осталось 60%. В 2021 г. доля Вологдина возросла до 90%, Ларионова - снизилась до 10%. В аналогичных пропорциях Вологдин и Ларионов владеют разработчиком ПО Initi (ООО «Инити»), Ларионов также является гендиректором этой компании. Initi создала продукт Initi Solo, которое позиционируется как «единое средство для сбора, представления и анализа данных из разрозненных источников».

В 2022 г. выручка «Фаззи Лоджик Лабс» составила 344 млн руб., чистая прибыль – 234 млн руб.

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«Ростелеком» вышел на рынок информационной безопасности в 2018 г., приобретя компанию Solar Security за 1,5 млрд руб. На базе этой компании было создано подразделение «Ростелеком-Солар»

МТС и кибербезопасность

Среди телекоммуникационных компаний «Мобильные телесистемы» (МТС) также продвигают услуги по информационной безопасности. В компании создана «экосистема технологий, услуг и сервис» - «МТС Кибербезопасность». В рамках данной экосистемы был запущен комплекс услуг по аудиту практической защищенности компаний и проактивной защите от киберугроз.

В зависимости от задач клиента услуги могут включать как базовый набор мероприятий (проверка на уязвимости, тестировнаие на возможность проникновения киберпреступников в инфраструктуру), так и полную проверку, включая киберучения и регулярные тестирования защиты методом Purple Teaming.

Предлагаются также классический формат услуги по анализу защищенности – Red teamings, который позволяет проверить повседневный уровень готовности компании к отражению кибератак, и услуги пентеста – проверка наличия уязвимостей и небезопасных конфигураций отдельных информационных систем компании.