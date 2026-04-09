Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ларионов Федор
СОБЫТИЯ
|09.04.2026
|Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей 1
|29.03.2023
|«Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Ларионов Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|Вологдин Александр 4 2
|Парфенов Сергей 13 1
|Рябченков Денис 23 1
|Игонин Сергей 3 1
|Данилова Екатерина 5 1
|Сыров Леонид 1 1
|Чуреков Антон 3 1
|Загайнов Дмитрий 2 1
|Донина Елена 1 1
|Шароватова Лилия 12 1
|Global Digital Space - GDS - Глобал Диджитал Спейс - ГДС 5 1
|NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.