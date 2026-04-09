Индексная книга (каталог) CNews*
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Вологдин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Вологдин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ларионов Федор 2 2
|Бышов Алексей 3 1
|Барзаков Васил 7 1
|Шароватова Лилия 12 1
|Донина Елена 1 1
|Загайнов Дмитрий 2 1
|Чуреков Антон 3 1
|Сыров Леонид 1 1
|Путятинский Сергей 112 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Рябченков Денис 23 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Лавров Виталий 22 1
|Парфенов Сергей 13 1
|Серова Елена 320 1
|Данилова Екатерина 5 1
|Занин Виталий 23 1
|Телятников Алексей 21 1
|Широких Алексей 72 1
|Стятюгин Роман 44 1
|Тарасов Сергей 47 1
|Грешнев Олег 35 1
|Чернобыльская Анна 8 1
|Клоков Андрей 5 1
|Постоюк Екатерина 7 1
|Никифоров Сергей 13 1
|Мурашкинцев Игорь 6 1
|Игонин Сергей 3 1
|Пучков Николай 5 1
|Лященко Алексей 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
|Европа 24964 1
|NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
|Global Digital Space - GDS - Глобал Диджитал Спейс - ГДС 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.