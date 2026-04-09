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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Вологдин Александр

СОБЫТИЯ


09.04.2026 Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей 1
29.03.2023 «Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками 1
07.09.2011 Конференция CNews: «ИТ и ИБ в финансовом секторе: практический подход» 1
01.06.2010 CA нашла директора российского офиса 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Вологдин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 2
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 2
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 28 2
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 1
Dell EMC 5180 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Intel Corporation 12811 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Directum - Директум 1268 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
АйТи 1519 1
Такском - Taxcom 256 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
CA Technologies - Computer Associates 392 1
ПрограмБанк 98 1
Фаматек 22 1
INITI - ИНИТИ 16 1
CA Technologies - Cassatt Corporation 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Barclays - Барклайс банк 7 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Абсолют Банк 249 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Связной Банк 113 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Яковлев и партнеры - Яковлев Легалтех 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 2
Кибербезопасность - Purple Teaming 19 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 346 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте - ИИ- мошенничества 332 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 696 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 129 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection, SFD 15 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 1
Kaspersky Fraud Prevention 24 1
Neoflex Reporting 25 1
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 40 1
INITI SOLO - ИНИТИ СОЛО 15 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 1
Ларионов Федор 2 2
Бышов Алексей 3 1
Барзаков Васил 7 1
Шароватова Лилия 12 1
Донина Елена 1 1
Загайнов Дмитрий 2 1
Чуреков Антон 3 1
Сыров Леонид 1 1
Путятинский Сергей 112 1
Сенаторов Михаил 42 1
Рябченков Денис 23 1
Фомичев Андрей 74 1
Лавров Виталий 22 1
Парфенов Сергей 13 1
Серова Елена 320 1
Данилова Екатерина 5 1
Занин Виталий 23 1
Телятников Алексей 21 1
Широких Алексей 72 1
Стятюгин Роман 44 1
Тарасов Сергей 47 1
Грешнев Олег 35 1
Чернобыльская Анна 8 1
Клоков Андрей 5 1
Постоюк Екатерина 7 1
Никифоров Сергей 13 1
Мурашкинцев Игорь 6 1
Игонин Сергей 3 1
Пучков Николай 5 1
Лященко Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Киберучения 135 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
Global Digital Space - GDS - Глобал Диджитал Спейс - ГДС 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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