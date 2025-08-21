Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182949
ИКТ 14218
Организации 11053
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3505
Системы 26210
Персоны 78633
География 2945
Статьи 1553
Пресса 1254
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2716
Мероприятия 871

Хомич Михаил


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 «Золотое Яблоко» запустит онлайн-продажи в Шанхае 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Хомич Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 22 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 975 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 96 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 17 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 314 1
Нотификация - Notificare - делать известным 93 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12707 1
Statista 247 1
Кузовлев Иван 2 1
Катар 172 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
Китай - Шанхай 799 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 1
Казахстан - Республика 5730 1
Азия - Азиатский регион 5685 1
Беларусь - Белоруссия 5946 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 1
Саудовская Аравия - Королевство 623 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5182 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25399 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2412 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10363 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 265 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1012 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1528 1
Металлы - Золото - Gold 1182 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7795 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6529 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3625 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще