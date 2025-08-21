Разделы

Интернет E-commerce Ритейл Интернет Розница
|

«Золотое Яблоко» запустит онлайн-продажи в Шанхае

Ритейлер «Золотое Яблоко» объявил о планах выйти на рынок Китая. В 2026 г. компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае — одном из крупнейших городов мира с населением более 30 млн человек. В Китае ритейлер представит большой ассортимент продукции из России и других стран во всех сегментах — от массмаркета до люкса.

На новом рынке «Золотое Яблоко» впервые займет не отдельный магазин в уже существующем торговом центре, а целое здание: на первых этажах расположится большой магазин ритейлера, на верхних — азиатский хаб «Золотого Яблока», который будет управлять бизнесом в регионе. Компания выходит в Китай омниканально: наряду с офлайн-магазином будет работать направление электронной коммерции с доставкой по территории Шанхая, площадь которого превышает 6 тыс. кв. км. В будущем заказы будут доставляться и в другие города страны.

К середине 2025 г. «Золотое Яблоко» ведет бизнес в 6 странах: России, Казахстане, Республике Беларусь, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Бьюти-рынок Китая — один из самых крупных в мире. По прогнозам международного агентства Statista, к концу 2025 г. объем рынка косметики и средств личной гигиены в Китае достигнет $73,66 млрд — это в 2,3 раза больше совокупного объема бьюти-рынков стран СНГ и Персидского залива вместе взятых.

Во всех регионах присутствия компания работает омниканально: развивает онлайн-продажи с быстрой доставкой через сайт и приложение, а также масштабные розничные магазины, которых уже почти 50. Магазины ритейлера работают по принципу retailtainment (retail & entertainment), представляя собой пространство не только для шопинга, но и для приятного времяпрепровождения: здесь проводятся бьюти-консультации, мастер-классы и праздники красоты.

«Китай станет седьмой страной присутствия «Золотого Яблока» и первым восточноазиатским рынком для нас. Для бизнеса это не только большая амбиция, но и своего рода миссия. Во всех странах присутствия компании мы знакомим аудиторию как с мировыми бьюти-брендами, так и с отечественными — на наших полках по всему миру представлено около 600 брендов косметики из России. Выходя в Китай, «Золотое Яблоко» может стать трамплином для тех брендов, кто хочет и готов работать с этим рынком. Мы видим, что в некоторых сегментах российская продукция уже пользуется популярностью у местного населения, и высоко оцениваем шансы российских производителей косметики составить достойную конкуренцию уже популярной в Китае продукции», — сказал сооснователь и совладелец «Золотого Яблока» Иван Кузовлев.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

«Золотое Яблоко» последовательно расширяет географию присутствия и начинает освоение рынка Китая, занимающего лидирующую позицию среди направлений российского экспорта. Мы с гордостью наблюдаем за поэтапной экспансией отечественного бьюти-ритейлера, который первым выходит на крайне непростой рынок для иностранных косметических брендов. Убеждены, что такие уверенные шаги «Золотого Яблока» дадут мощный импульс для российского бизнес-сообщества, резидентов национальной программы «Сделано в России» и станут примером успешного экспортного кейса и отечественных товаров, и цифровых услуг», — сказал Алексей Мурзенок, директор по международным партнерским программам РЭЦ.

Для выхода на китайский рынок российским брендам потребуется пройти ряд процедур, которых требует местное законодательство. В частности, перед стартом продаж косметики в Китае российскому бренду необходимо пройти процедуру нотификации в NMPA или, в случае с косметикой с заявленными специальными функциями, регистрации в NMPA. «Отмечу, что для сертификации потребуется проведение испытаний в аккредитованной в Китае лаборатории и собственное или партнерское зарубежное юридическое лицо. Особое внимание следует уделить заблаговременной регистрации товарного знака, которая обеспечит безопасность выхода в Китай, защитив от сквоттинга. Из-за разницы потребительских предпочтений отечественному бренду на азиатском бьюти-рынке требуется приложить еще больше усилий на продвижение и адаптацию, чем на длительную и дорогостоящую сертификацию», — сказал Алексей Мурзенок, директор по международным партнерским программам РЭЦ.

«Российские креативные индустрии на китайском рынке демонстрируют феномен: наши бренды успешно трансформируют культурное наследие в востребованные коммерческие продукты. Особенно ярко это проявляется в косметическом сегменте — мы предлагаем не просто товары, а цельные культурные концепции, которые находят отклик у китайской аудитории. Важную роль в этом успехе играет системная поддержка экспорта. В 2025 г. РЭЦ помогает российским компаниям осваивать китайский рынок через программу продвижения «Сделано в России». Это позволяет гармонично интегрировать национальную идентичность в глобальные тренды. При этом механизм продвижения абсолютно современен: китайские стримеры в формате live-шоу превращают российские товары в объекты коллекционирования. Их обзоры — это не просто тесты эффективности, а настоящие культурологические экскурсы. Такой синтез традиции и современных каналов коммуникации создает идеальную модель для выхода на рынок: глубина содержания плюс актуальные методы продвижения и всесторонняя поддержка», — отметил главный стратег ВЭБ.РФ, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ Михаил Хомич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Microsoft перекрыла китайским компаниям доступ к оповещениям о «дырах» в софте

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: