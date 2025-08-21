«Золотое Яблоко» запустит онлайн-продажи в Шанхае

Ритейлер «Золотое Яблоко» объявил о планах выйти на рынок Китая. В 2026 г. компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае — одном из крупнейших городов мира с населением более 30 млн человек. В Китае ритейлер представит большой ассортимент продукции из России и других стран во всех сегментах — от массмаркета до люкса.

На новом рынке «Золотое Яблоко» впервые займет не отдельный магазин в уже существующем торговом центре, а целое здание: на первых этажах расположится большой магазин ритейлера, на верхних — азиатский хаб «Золотого Яблока», который будет управлять бизнесом в регионе. Компания выходит в Китай омниканально: наряду с офлайн-магазином будет работать направление электронной коммерции с доставкой по территории Шанхая, площадь которого превышает 6 тыс. кв. км. В будущем заказы будут доставляться и в другие города страны.

К середине 2025 г. «Золотое Яблоко» ведет бизнес в 6 странах: России, Казахстане, Республике Беларусь, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Бьюти-рынок Китая — один из самых крупных в мире. По прогнозам международного агентства Statista, к концу 2025 г. объем рынка косметики и средств личной гигиены в Китае достигнет $73,66 млрд — это в 2,3 раза больше совокупного объема бьюти-рынков стран СНГ и Персидского залива вместе взятых.

Во всех регионах присутствия компания работает омниканально: развивает онлайн-продажи с быстрой доставкой через сайт и приложение, а также масштабные розничные магазины, которых уже почти 50. Магазины ритейлера работают по принципу retailtainment (retail & entertainment), представляя собой пространство не только для шопинга, но и для приятного времяпрепровождения: здесь проводятся бьюти-консультации, мастер-классы и праздники красоты.

«Китай станет седьмой страной присутствия «Золотого Яблока» и первым восточноазиатским рынком для нас. Для бизнеса это не только большая амбиция, но и своего рода миссия. Во всех странах присутствия компании мы знакомим аудиторию как с мировыми бьюти-брендами, так и с отечественными — на наших полках по всему миру представлено около 600 брендов косметики из России. Выходя в Китай, «Золотое Яблоко» может стать трамплином для тех брендов, кто хочет и готов работать с этим рынком. Мы видим, что в некоторых сегментах российская продукция уже пользуется популярностью у местного населения, и высоко оцениваем шансы российских производителей косметики составить достойную конкуренцию уже популярной в Китае продукции», — сказал сооснователь и совладелец «Золотого Яблока» Иван Кузовлев.

«Золотое Яблоко» последовательно расширяет географию присутствия и начинает освоение рынка Китая, занимающего лидирующую позицию среди направлений российского экспорта. Мы с гордостью наблюдаем за поэтапной экспансией отечественного бьюти-ритейлера, который первым выходит на крайне непростой рынок для иностранных косметических брендов. Убеждены, что такие уверенные шаги «Золотого Яблока» дадут мощный импульс для российского бизнес-сообщества, резидентов национальной программы «Сделано в России» и станут примером успешного экспортного кейса и отечественных товаров, и цифровых услуг», — сказал Алексей Мурзенок, директор по международным партнерским программам РЭЦ.

Для выхода на китайский рынок российским брендам потребуется пройти ряд процедур, которых требует местное законодательство. В частности, перед стартом продаж косметики в Китае российскому бренду необходимо пройти процедуру нотификации в NMPA или, в случае с косметикой с заявленными специальными функциями, регистрации в NMPA. «Отмечу, что для сертификации потребуется проведение испытаний в аккредитованной в Китае лаборатории и собственное или партнерское зарубежное юридическое лицо. Особое внимание следует уделить заблаговременной регистрации товарного знака, которая обеспечит безопасность выхода в Китай, защитив от сквоттинга. Из-за разницы потребительских предпочтений отечественному бренду на азиатском бьюти-рынке требуется приложить еще больше усилий на продвижение и адаптацию, чем на длительную и дорогостоящую сертификацию», — сказал Алексей Мурзенок, директор по международным партнерским программам РЭЦ.

«Российские креативные индустрии на китайском рынке демонстрируют феномен: наши бренды успешно трансформируют культурное наследие в востребованные коммерческие продукты. Особенно ярко это проявляется в косметическом сегменте — мы предлагаем не просто товары, а цельные культурные концепции, которые находят отклик у китайской аудитории. Важную роль в этом успехе играет системная поддержка экспорта. В 2025 г. РЭЦ помогает российским компаниям осваивать китайский рынок через программу продвижения «Сделано в России». Это позволяет гармонично интегрировать национальную идентичность в глобальные тренды. При этом механизм продвижения абсолютно современен: китайские стримеры в формате live-шоу превращают российские товары в объекты коллекционирования. Их обзоры — это не просто тесты эффективности, а настоящие культурологические экскурсы. Такой синтез традиции и современных каналов коммуникации создает идеальную модель для выхода на рынок: глубина содержания плюс актуальные методы продвижения и всесторонняя поддержка», — отметил главный стратег ВЭБ.РФ, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ Михаил Хомич.