Samsung, Intel и HP ввозят технику в Россию через Казахстан из-за бюрократии ФСБ

Крупным компаниям, производящим компьютеры и мобильные гаджеты, приходится оформлять разрешительные документы на ввоз технику в Россию через надзорные органы Казахстана. Раньше их выдавало ФСБ, но в последнее время сроки рассмотрения заявки увеличились до полутора месяцев, и попутно участились случаи отказов, что приводит к задержке релиза новых устройств. В Казахстане вся процедура занимает пять дней.

Компании бегут из России в Казахстан

Иностранные компании столкнулись с необходимостью получать нотификации (разрешительные документы на ввоз техники в Россию) в Казахстане. В России нотификации выдает Федеральная служба безопасности (ФСБ), но, как пишет РБК, в последнее время сроки их выдачи растянулись с прежних 10 дней до как минимум месяца. Рост сроков РБК связывает с пандемией коронавируса.

Нотификацию необходимо получать на импортируемую технику, в которой есть элементы шифрования и криптографии. В современном мире это почти вся компьютерная и мобильная техника – серверы, ноутбуки, смартфоны, планшеты и др.

В Казахстане получить нотификацию компании могут через Комитет национальной безопасности (КНБ). Россия наряду с Казахстаном входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В нем действует правило, согласно которому устройства можно ввозить во все входящие в него страны, вне зависимости от того, в какой из них была выдана нотификация.

Получать нотификации на те же смартфоны в России стало попросту невыгодно

На момент публикации материала в составе ЕАЭС числилось пять государств. Помимо России и Казахстана это Армения, Белоруссия и Киргизия.

Кто пострадал

О необходимости крупным иностранным компаниям получать разрешительные документы в Казахстане свидетельствует Единый реестр нотификаций Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В нем указано, что за последний год как минимум семь производителям с мировым именем были вынуждены пойти на эти условия, чтобы продолжить поставлять свою продукцию в Россию.

В списке числятся Asus, Hewlett Packard, Huawei, Intel, Lenovo Samsung и Vivo, то есть компании из Китая, США, Тайваня и Южной Кореи.

Intel, к примеру, в последний раз получала нотификации в России в марте 2020 г. Напомним, что вся страна из-за коронавируса перешла на самоизоляцию именно в конце марта 2020 г.

Lenovo продержалась немного дольше – она получала разрешительные документы в ФСБ вплоть до лета 2020 г. После она переключилась на КНБ, однако осенью 2020 г. предприняла несколько попыток получить документы вновь у ФСБ – на серверы и оптические коммутаторы.

Huawei «сбежала» в Казахстан в феврале 2021 г., часть нотификаций компания получает в Белоруссии. Hewlett Packard сделала это в сентябре 2020 г.

Российская бюрократия

Как пишет РБК со ссылкой на неназванную компанию, помогающую производителям получать нотификации, ФСБ не только увеличила сроки выдачи разрешительных документов, но и изменила способ получения запросов от производителей. Если до начала российской самоизоляции Служба принимала их напрямую, то с 25 марта 2020 г. такие запросы компании вынуждены отправлять «Почтой России» со всеми вытекающими из этого последствиями. «Из-за того, что из ФСБ документы пересылаются также почтой в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны, время их рассмотрения увеличилось и иногда доходит до 1,5 месяца», – заявил источник издания.

Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства Бизнес

С его слов, помимо увеличившихся сроков рассмотрения и необходимости отправлять документы «Почтой России», производители столкнулись с ее одной немаловажной проблемой. В России резко вырос процент отрицательных решений по запросам компаний. «У представителей бизнеса нет возможности понять, где именно во время оформления была допущена ошибка, до момента получения письменного решения, которое также высылается только по почте», – добавил источник.

Почему именно Казахстан

Источник РБК пояснил, что производители стали выбирать именно Казахстан потому, что процедура получения нотификации в этой стране реализована «более прозрачно и адекватно, чем в России». Она занимает всего пять дней вместо полутора месяцев, если проходить ее через ФСБ и «Почту России», к тому же заявку КНБ принимает даже в электронном виде.

Но, при всей видимой простоте получения разрешительных документов в КНБ у этого способа есть ряд подводных камней. Так, компаниям необходимо иметь зарегистрированное на территории Казахстана юрлицо, плюс на него нужно оформить электронную цифровую подпись (она нужна для регистрации на портале госуслуг).

Комментарии компаний

Со слов неназванного источника РБК, трудности с получением нотификаций через ФСБ влекут за собой вполне определенные последствия. Из-за них, к примеру, растет вероятность переноса российского релиза новых гаджетов на территории России на более поздний срок на фоне других стран. Также он упомянул и «задержки реализации проектов, чувствительных к своевременным поставкам подобного рода продукции».

Представитель Asus подтвердил РБК, что сроки получения разрешительных документов в России действительно «незначительно увеличились. Он заверил также, что изменения не повлияли «на запланированные старты продаж оборудования компании».

Представители Vivo рассказали CNews, что на сегодняшний день «процесс регистрации нотификаций для ввоза продукции Vivo в Россию не изменился». «Если появится необходимость, мы готовы рассмотреть другие способы регистрации, но сейчас в этом нет необходимости», – добавили они.

Представители Huawei от комментариев отказались.