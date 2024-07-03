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Postgres Pro Enterprise Manager 1.5: обновление платформы для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro

Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, выпустила обновленную версию Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) 1.5 — графической платформы для комплексного управления и мониторинга СУБД Postgres Pro. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

РРЕМ спроектирован по принципу «единого окна» и позволяет работать со всеми экземплярами базы данных из единой консоли через браузер, упрощая повседневную работу администратора базы данных.

Решение охватывает задачи из четырех основных категорий: обслуживание и конфигурирование, диагностика производительности, контроль регламентных задач, резервное копирование и восстановление. Встроенный мониторинг дает возможность отслеживать основные метрики производительности и создавать собственные графики, визуализирующие показатели нагрузки на базу данных информационной системы заказчика и др.

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Postgres Professional
Postgres Professional обновила графическую платформу для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro

В Postgres Pro Enterprise Manager версии 1.5 представлены следующие ключевые изменения: добавлены страницы для отображения прогресса регламентных задач на основе представлений pg_stat_progress_*; расширены возможности управления расписаниями заданий; добавлена возможность управления настройками хранения резервных копий на уровне каталогов и экземпляров; добавлена возможность PITR восстановления; добавлена возможность закрепления резервных копий; добавлена страница с деревом блокировок; добавлен пресет конфигурации для OLTP-нагрузки; добавлена поддержка новых версий платформ: «Ред ОС», Ubuntu.

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Кроме этого, внесено множество улучшений в API и интерфейс веб-приложения, исправлен ряд ошибок и др.

PPEM доступна пользователям любой СУБД линейки Postgres Pro. Также платформу можно использовать для гибридных ландшафтов: Postgres Pro + СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL.

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